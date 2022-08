Cea mai scurtă căsnicie din showbiz. Vedetele din România care au rezistat împreună mai puţin de un an

Mariajele nu mai durează până la adânci bătrâneți, arată statisticile din ziua de ani. Numărul de divorțuri chiar s-a dublat în ultimii ani, dar cu toate astea nimeni nu și-a pierdut speranța că o să își găsească iubirea adevărată. Nici vedetele noastre nu au încetat să încerce să își găsească alesul. Din păcate, fără noroc pentru două dintre ele care au intrat în topul celor mai scurte căsătorii din showbiz-ul românesc. Despre cine este vorba?

Dragostea are un termen limită acum, susțin unii specialiști. Mariajele nu mai durează o viață întreagă ca pe vremea bunicilor noștri, ci se termină după trei ani. Iată că pentru unele vedete trei ani au fost prea mulți. În cazul unor celebrități graba se pare că a stricat toată treaba, mai ales când a venit vorba despre iubire.

Divorțurile sunt la ordinea zilei în vremurile noastre. Gelozia sau înșelatul ori dragostea care se stinge prea repede sunt doar unele motive pentru care cele două părți ale cuplului renunță la povestea începută împreună. Un astfel de caz este cel al lui Teo Trandafir. Celebra prezentatoare de TV și Constantin Iosef și-au spus adio doar după șase luni de la nuntă.

Relația lor părea una lipsită de probleme, dar realitatea a fost cu totul alta. Fosta asistentă TV a mărturisit că nu se afla în relații bune cu tatăl fetiței sale nici în momentul în care a aflat că este însărcinată. Cu toate astea, ea a insistat că o să păstreze copilul indiferent de orice s-ar întâmpla în povestea celor doi.

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea

Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie. Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună”, a declarat Bianca Drăgușanu, la „Xtra Night Show’.