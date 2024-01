Cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să rostești în noaptea de Bobotează. Te ferește de boli și de necazuri

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători creștine din luna ianuarie. Creștinii o respectă cu strictețe, fiind o zi în care se roagă pentru sănătate și noroc atât pentru ei, cât și pentru familie și cei apropiați.

Boboteaza este sărbătorită în fiecare an pe data de 6 ianuarie. Reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul.

În amintirea botezului lui Iisus Hristos în Iordan și a arătării Sfintei Treimi în ziua Bobotezei, preoții săvârșesc slujba Aghesmei mari sau sfințirea cea mare a apei. Apa este un element de regenerare a creației, iar prin Botezul Său, Iisus a sfințit natura apelor.

Mântuitorul nu se face cunoscut acum, la Botezul Său în Iordan de către Sfântul Ioan și nici la nașterea Sa. Sfântul Ioan Botezătorul nu știa cine e Iisus. Îl descoperă și Îi mărturisește:

„Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1; 33, 34).