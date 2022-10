Cea mai pretențioasă zodie. Nu poți s-o mulțumești în niciun fel

Dintre toate cele 12 zodii ale horoscopului european, există cinci nativi care sunt extrem de greu de mulțumit. Întotdeauna vor găsi anumite chichițe care să-i deranjeze, deoarece sunt foarte pretențioși. Verifică și tu, mai jos, dacă te numeri printre ei.

Top 5 zodii pretențioase

Capricorn

Nativii din zodia Capricornului sunt nemulțumiți de situația lor financiară în mod constant. Cu alte cuvinte, banii nu le ajung niciodată și mereu vor să câștige mai mult, deoarece simt că nu au suficiente economii puse deoparte.

Leu

Nativii din zodia Leu au inventat conceptul de a fi nemulțumit. Colerici, zgomotoși, extrem de temperamentali, acești reprezentanți ai zodiei de foc par să aibă mereu ceva de comentat și niciodată nu sunt pe deplin mulțumiți de lucrurile pe care le primesc sau obțin.

La locul de muncă, nativii din Leu sunt extrem de perseverenți și buni profesioniști, lucru care le poate aduce numai beneficii.

Taur

Nativele din zodia Taur sunt extrem de pretențioase și meticuloase. Nu le convine aproape nimic și de fiecare dată trebuie să își facă simțită nemulțumirea, indiferent că sunt în public sau în privat. Nativii din Taur adoră luxul, opulența, bogăția, lucrurile scumpe și de calitate și nu au de gând să facă multe compromisuri pentru a obține ceea ce-și doresc cu adevărat.

Vărsător

Cu toții știm că nativul din zodia Vărsător este rareori mulțumit de viața sa. Acest reprezentant al zodiei de aer este mereu în căutare de ceva nou, deoarece se plictisește foarte repede.

Deîndată ce și-a atins un obiectiv, își va seta rapid un altul nou. Vărsătorul e dornic de aventură, nu va sta mult timp alături de o singură persoană. Un Vărsător urăște să iasă din zona lui de confort, dar dacă se va simți nemulțumit atunci va face ceva în privința asta.

Săgetător

Nativul din zodia Săgetătorului tânjește după lucruri noi care să îi capteze atenția. Dacă nu se întâmplă asta, el se va simți nemulțumit și se va plânge de toate.

Momentele și realizările mici nu contează pentru el, deoarece are nevoie de ceva neașteptat, măreț sau necunoscut pentru a-i menține viu interesul. Când nu are stimulul de care are nevoie, se va simți plictisit, frustrat și nemulțumit.

