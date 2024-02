Cea mai mare dorință a lui Ștefan Floroaica la 30 de ani: “Îmi doresc foarte mult” VIDEO EXCLUSIV

Ștefan Floroaica se bucură de succes și de simpatia publicului, câștigate o dată cu personajul Petru din serialul “Lia, soția soțului meu”. Pe 27 decembrie, actorul a schimbat prefixul, împlinind 30 de ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, protagonistul serialului de la Antena 1 a mărturisit că întotdeauna s-a simțit mai matur decât vârsta pe care o are și a avut alte preocupări decât cei de-o seamă cu el. De-a lungul timpului, a căutat compania oamenilor mai mari ca el și nu e de mirare că între el și iubita sa, Sânziana Negru este o diferență de 8 ani.

Ștefan Floroaica recunoaște că serialul Lia, soția soțului meu l-a propulsat nu doar în atenția publicului, cât și a oamenilor din industria filmului. Actorul a bifat un rol mic în comedia “Tati part-time”, făcându-și astfel debutul pe marele ecran. La finalul anului trecut, Ștefan a împlinit 30 de ani și și-a propus să gestioneze lucrurile astfel încât să aibă mai mult timp pentru el.

Citește și: De ce a participat Sânziana Negru la America Express cu Laura Giurcanu: “Nu voiam cu iubitul în niciun caz” VIDEO EXCLUSIV

Protagonistul serialului “Lia, soția soțului meu” ne-a mărturisit că din copilărie s-a simțit mai matur față de anii pe cafre îi avea. Și iată că lucrurile nu s-au schimbat între timp.

“Ce serios am devenit așa dintr-odată! 2024 e primul an full cu 30 de ani. Să vedem dacă se schimbă ceva în perspectiva asta. Mereu m-am simțit mai bătrân, sincer să fiu, de când eram copil. Dacă știi expresia am un suflet bătrân, multă lume mi-a spus treaba asta.

Mereu am tras spre muzică veche, să stau cu oameni mai în vârstă decât mine, nu știu de ce mereu m-au atras lucrurile acestea, nu că am fugit de activitățile copilăriei. De exemplu, eu nu prea am ieșit în oraș, nu prea am băut, nu prea am avut obiceiuri de genul acesta. De ce? Nu m-au atras, habar nu am, nu m-a tras ața cum s-ar spune”, a declarat, pentru Playtech Știri, actorul.