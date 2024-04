Cea mai frumoasă priveliște din România. Locul inedit de care prea puțini știu, zici că ești în Alpi

La doar câteva ore de Capitală ne putem bucura de cea mai frumoaă priveliște din România. Este un loc inedit, dar de care prea puțini știu, ce te duce cu gândul la peisajele spectaculoase din Alpi. Acest mic colț al țării a fost transformat de visul unei singure persoane.

Dacă ești în căutarea unei destinații noi de vacanță, un loc departe de grijile și problemele de acasă, în care natura și liniștea domnesc, acest mic colț al țării este locul ideal.

Mulți dintre cei care ajung acolo susțin că acest mic colț al țării are cea mai frumoasă priveliște din România. În ultimii ani, tot mai mulți turiști – români și străini – vizitează Cheile Grădiștei.

Impresionați de frumusețea locului și de peisajele pe care le pot compara cu cele din Alpi, puțini știu că impresionantul complex a fost construit de o singură persoană.

Stațiunea este visul pe care Ovidiu Gârbacea l-a transformat în realitate. Fost sportiv de performanță și apoi antrenor al lotului naţional de biatlon, născut și crescut în Fundata, și-a început afacerea în anul 1993.

„În zonă, am văzut că mai erau câțiva copilaşi care făceau iniţiere în biatlon sau schi fond şi nu aveau niciun fel de condiţii. Atunci m-am hotărât să fac ceva, să văd ce se întâmplă. Am lucrat vreo şase ani la tot ce este acum. Nici drum de acces nu exista, doar nişte locuri părăsite. Eu am cumpărat teren, pe rând, de la particulari şi am dat din nou viaţă zonei”, explică acesta, pe site-ul complexului.