Cea mai frumoasă patinatoare din lume, „combinată” pe Instagram. A fost cucerită de un personaj celebru în America – GALERIE FOTO

„Cea mai frumoasă patinatoare din lume”. Așa i-au spus jurnaliștii de la The Sun. Tot ziariștii de la tabloidul britanic ei au aflat că Jutta Leerdam s-ar afla într-o relație cu celebrul youtuber american Jake Paul, cel care a urcat în ring cu Tommy Fury, fratele vitreg al campionului mondial al greilor la box Tyson Fury.

Jutta Leerdam este considerată cea mai frumoasă patinatoare din lume, iar unii au mers chiar mai departe și au numit-o cea mai sexy. Frumoasa olandeză are peste trei milioane de urmăritori pe Instagram pe care îi răsfață des cu poze de antrenamente, vacanțe și chiar de la ședințe foto incendiare. „În perioadele de antrenamente dure nu-mi place să fac poze, acest lucru se întâmplă doar în zilele libere, în rest mă gândesc doar la patinaj”, a spus Jutta. Tânăra are 23 de ani și este vicecampioană olimpică și are deja cinci medalii mondiale de aur în palmares. Visul ei este să câștige titlul olimpic la patinaj viteză.

Jutta Leerdam a fost într-o relație cu un coleg din echipa de patinaj viteză a Olandei, Koe Verweij, dar s-au despărțit la finalul în vara anului trecut. „Mă distrez, nu sunt genul care să rămân singură pentru tot restul vieții, îmi place să construiesc cu adevărat o relație cu cineva. Mai am multă iubire de oferit”, le-a transmis sportiva fanilor de pe rețelele sociale.

Și se pare că a rezolvat deja problema. De Telegraaf , citat de The Sun, scrie că sportiva a fost la Miami unde s-a văzut din nou cu celebrul youtuber american Jake Paul, cu 20 de milioane de abonaţi. Bărbatul ar fi abordat-o pe rețelele sociale și i-a propus o întâlnire, iar jurnaliștii au aflat că cei doi ar fi împreună de la începutul acestui an.

Jake Paul a fost implicat într-un meci de box în care a fost învins de britanicul Tommy Fury, starul de televiziune şi fratele vitreg al campionului mondial al greilor la box Tyson Fury. Cei doi au urcat în ring într-un eveniment găzduit de Arabia Saudită, al cărui scop a fost promovarea acestei țări, ca destinație turistică.

Sursa Foto: Facebook & Instagram