Cea mai frumoasă jucătoare de volei din lume. Kayla Simmons are cont pe un site pentru adulți și este îngrijorată de poluarea oceanelor – GALERIE FOTO

Cea mai sexy jucătoare de volei din lume. Tot jurnaliștii de la The Sun s-au preocupat și de acest subiect, iar titlul a ajuns la Kayla Simmons, una dintre cele mai bune sportive din istoria echipei de la Universitatea Marshall. Are aproape 900.000 de urmăritori pe Instagram și își răsfață fanii în fiecare zi.

Cea mai sexy jucătoare de volei din lume este preocupată de salvarea oceanelor

Cea mai sexy jucătoare de volei din lume. Jurnaliștii de la The Sun au făcut eforturi mari și au acordat și acest „trofeu”. Și sunt șanse mari să nu fi dat greș nici de această dată. Kayla Simmons are 27 de ani și este originară din Florida. A fost cândva una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei prestigioase de volei de la Universitatea Marshall, dar acum câștigă bani mulți din reclame și ședințe foto.

Are peste 900.000 de urmăritori pe Instagram și unii dintre ei i-au transmis că este „cea mai fierbinte fată” de pe această rețea. Kayla Simmons are grijă să posteze foarte des fotografii din vacanțe sau de la ședințele foto, iar pentru cei mai fideli fani are și câteva propuneri speciale pe pagina de ei de pe OnlyFans.

Kayla Simmons se mândrește foarte tare că a apărut în Maxim Australia și trimite des mesaje prin care spune că este foarte îngrijorată de poluarea din oceane. Și este convinsă că poluarea este una dintre cele mai mari probleme ale omenirii.

„Oceanele noastre sunt amenințate de poluare, supraexploatare și schimbări climatice. Oceanul acoperă 70% din planeta noastră, dar doar 8% este protejat. Trebuie să ne mobilizăm și să facem eforturi să le păstrăm curate”, a scris într-o postare Kayla Simmons.

Sigur că nu toți fanii sunt preocupați de mesajele ei legate de ecologie. Primește zilnic propuneri de întâlniri, iar unul dintre urmăritori a fost atât de încântat de una dintre pozele cu Kayla Simmons încât i-a transmis: „Frumoasa regină a Floridei. Sărutată de soare și uimitoare”.

Sursa Foto: Instagram