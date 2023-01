Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal s-a pozat fără sutien. „Ce se întâmplă, băieţi?” – FOTO

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal a atras din nou atenția fanilor de pe rețelele sociale. Ivana Knoll s-a pozat pe o plajă din Maldive, fără sutien, iar imaginea a postat-o pe contul personal de Instagram. Acum câteva zile a stat de vorbă cu jurnaliștii de la The Sun, care au întrebat-o dacă a apelat la ajutorul unui medic estetician. Răspunsul a fost suprinzător.

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal. Așa i s-a spus în The Sun și așa i-a rămas numele. Ivana Knoll continuă să-și provoace fanii de pe rețelele sociale și la aproape o lună și jumătate după ce a făcut senzație în tribunele de la turneul final, la meciurile naționalei Croației. După competiția din Qatar a anunțat că a primit un permis de muncă, de trei ani, care îi permite să lucreze peste ocean și și-a început activitatea la Miami. A dat interviuri, a filmat reclame, și-a promovat firma, dar s-a și distrat în compania unor vedete americane.

După atâta „alergătură”, a plecat în Maldive. A profitat de plajele însorite și a făcut și câteva fotografii, în costum de baie. În una dintre ele a renunțat la sutien, iar alături de această imagine a postat și următorul mesaj: „Ce se întâmplă, băieţi?”. Evident că imaginea a stârnit mii de comentarii, unele răutăcioase. Ivana Knoll le-a răspuns celor care au acuzat-o că arată atât de bine pentru că a apelat la ajutorul unui estetician.

„Mama mea a avut buze asemănătoare, voluminoase. Cât despre posterior… nu am operații, nu am implanturi. Doar genetic, atenție la alimentație și mult sport”, a spus Ivana Knoll, citată de The Sun.