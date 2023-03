Cea mai bogată jucătoare de tenis se plânge că are „viață grea”. „Mănânc chipsuri și mă pregătesc de un zbor de 16 ore” – GALERIE FOTO

Jessica Pegula este cea mai bogată jucătoare din circuitul profesionist. Viața ei nu este însă mereu „roz”. Sportiva de pe locul trei WTA a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care a dezvăluit că mănâncă chipsuri la miezul nopții și că se încarcă, din puncte de vedere psihic, pentru o călătorie de 16 ore cu avionul.

Jessica Pegula este jucătoarea din circuitul de tenis profesionist cu cea mai mare avere. Din performanțele ei sportive a câștigat aproximativ opt milioane de dolari, dar această sumă este „mărunțiș”, dacă ne raportăm la conturile familiei.

Mama Jessicăi are mai multe afaceri care prosperă, deși nu s-a refăcut complet în urma unor probleme medicale. Kim Pegula este proprietara companiei Pegula Sports and Entertainment, care deține două cluburi foarte importante din sportul american: echipa de hochei pe gheață Buffalo Sabres și echipa de fotbal american, Buffalo Bills.

Când a cumpărat Buffalo Bills, tatăl Jessicăi Pegula a reușit să semneze actele, deși i-a avut drept rivali pe Donald Trump și Bon Jovi, iar Sports Illustrated scrie că gruparea Buffalo Sabres a costat aproape 190 de milioane de dolari. Averea familiei Pegula este evaluată la 6,6 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Jessica Pegula încearcă să nu se folosească prea mult de banii familiei și se bazează pe sumele pe care le câștigă din tenis. „Toată lumea mă întreabă cum e să joc în circuit. «Trebuie să fie extraordinar», și-a început sportiva, ușor ironic, istorisirea de pe Twitter. „Tocmai am pierdut și stau aici, la miezul nopții, mâncând o pungă de chipsuri Doritos și aștept să iau avionul, pentru a zbura 16 ore către casă,” a mai dezvăluit Jessica Pegula, semn că are o zi proastă.

Everyone: “What is it like playing on tour? It must be so amazing!”

Me: gets bagled on your birthday, sitting eating Doritos at midnight, waiting to get on a 16 hr flight home. 🤣 pic.twitter.com/5YqSZ0xHx5

— Jessie Pegula (@JLPegula) February 24, 2023