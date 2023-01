Ce vrea să facă Irina Margareta Nistor cu averea ei. Decizia ei a uimit pe toată lumea

Este vocea cu care generația „caseta VHS” a crescut și pe care o poate recunoaște din primele secunde. Celebrul critic de film a acordat un interviu emoționant jurnaliștilor redacției Ego – Playtech Știri, făcând o dezvăluire neașteptată. Ce vrea să facă, de fapt, Irina Margareta Nistor cu averea ei.

Și-a construit o carieră impresionantă, ce se întinde pe mai multe decenii, fiind vocea pe care românii o asociază cu lumea cinematografiei. În ciuda faptului că, pe plan profesional, se consideră un om împlinit, pe plan personal, însă. mărturisește că a existat o perioadă în care a regretat că nu a avut copii.

„Cel mai nostim a fost când mă plângeam că nu am copii, pe vremea aceea încă mai regretam, mă rog, dacă vezi „Singur acasă” îți trece, decât să ai un copil ca acolo mai bine nu, iar Bordea mi-a spus că, de fapt, eu am foarte mulți copii pentru că mulți dintre ei au fost concepuți în timp ce eu traduceam filmele.

Cu timpul, însă, regretul a dispărut. Criticul de film se bucură din plin de rolul de nașă.

„S-a cam dus, așa. (n.r. regretul că nu este mamă). Între timp s-a mai dus. Știi de ce? Am foarte mulți prieteni care au copii, deci deja sunt pregătită să am nepoți și sunt fericită să îi am. Am și finuțe, adică m-am scos. Sunt fairy godmother. Sunt o zână. (râde)”