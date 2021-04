Ce vrea Dorian Popa să își cumpere, în plină pandemie. Aroganța îl costă 200.000 de euro

Lui Dorian Popa îi merge bine. Deși omenirea traversează o periodă dificilă atât din punct de vedere sanitar, cât și economic, în viața artistului tot intră investiții noi, susținute de succesul de pe rețelele de socializare. Vedeta visează să își cumpere o nouă mașină.

Zilele trecute, Dorian Popa a uimit cu două anunțuri. Le-a spus fanilor pe contul de Instagram că vrea să își cumpere o parcelă de teren pentru a-și extinde vila localizată la periferia Bucureștiului, în timp ce le arăta noua sa dorință. Artistul visează să-și achiziționeze o mașină cu un preț piperat, un Ferrari Portofino în valoare de 200.000 de euro.

Cântărețul a menționat că îi e greu să nu-l cumpere, semn că venituri pentru a-și satisface dorința sunt. Pe de altă parte, se gândește că afacerea pe care tocmai a pus-o pe picioarele este prioritară, așa că pentru moment este în dubii.

Dorian Popa și-a ridicat visul în 2019. A dorit o casă de lux, spațioasă, modernă, iar pentru asta a cheltuit o avere. A reușit asta cu aproape 300.000 de euro. Acolo locuiește împreună cu iubita sa, Claudia. Cea din urmă este pasionată de modă și are o afacere prosperă cu haine.

„Eu am vrut spații mari, dar nu camere multe. Am două dormitoare, unul de oaspeți și, poate, în viitor, și pentru copilași. Am și un birou, care va fi al meu, plus camera mare, matrimonială. La etajul doi, care are și o mansardă, va fi atelierul Claudiei, adică nu sunt spații pierdute. Avem și piscină, de ea sunt tare fericit.

Nu o să-mi fac grădină. Nu e cazul de plante, legume, fructe, pentru că nu am ales nici varianta gazon. Îmi doresc o casă care să semene a Grecia, de aceea îmi doresc să mergem pe alb și albastru; piatră albă, palmieri, totul va fi alb. Eu sunt pasionat de alb. În interior, am vrut ca totul să fie luminat și minimalist. Ce mi-am dorit neapărat să am este o scafă cu lumină led înăuntru. Nu e smarthouse (n.r. casă inteligentă)”, a povestit Dorian Popa într-un interviu pentru Acces Direct.