Ce voia neapărat Nicolae Ceauşescu să mănânce de Paşte. Delicatesa care nu lipsea niciodată de pe masă: „Mi-a fost ruşine”

În perioada comunistă, Paștele nu era interzis cu strictețe, dar nici recunoscut oficial. De altfel, despre cuplul prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu s-a spus adesea că nu era unul adept al obiceiurilor religioase. Cu toate acestea, de Paște, ei obișnuiau să aibă pe masă preparate tradiționale. Ce voia neapărat Tovarășul să mânânce cu această ocazie.

Deși s-a încercat, nu s-a reușit ca Paștele să fie complet interzis pe vremea lui Ceaușescu. Oamenii nu au întors spatele Bisericii, ei mergând, în număr mai mic ce e drept, la slujba de Înviere. Iar Sărbătorile Pascale erau celebrate de fiecare, în mare liniște, în propriul cămin, cei mai norocoși având pe mese cozonaci şi ouă roşii.

Deși Nicolae și Elena Ceaușescu nu erau adepții obiceiurilor religioase, și la ei în familie se sărbătorea Paștele. Sărbătoarea era văzută ca un prilej în care să se reîntâlnească cu cei dragi. Pe masă se regăseau așezate toate preparatele considerate și în zilele noastre a fi tradiționale.

Se pare că dintre toate preparatele tradiționale de Paște, fostului președinte îi plăcea în principal friptura de miel. An de an, cei care lucrau pentru acesta cumpărau cantități mari de carne. Nici ouăle roșii și cozonacii făcuți special pentru familie nu lipseau din meniu.

Atunci când vine vorba de cozonac, Nicolae Ceaușescu îl prefera pe cel simplu cu stafide. Suzana Andreiaş, fost administrator al reședințelor prezidențiale din Bucureşti şi Snagov a rememorat un episod în care n-a făcut cozonac și pentru familia Ceauşescu, lucru care nu a fost tocmai pe placul dictatorului.

„Pentru mine făcusem, dar pentru ei nu. Şi în ziua aceea, de Paşti, au venit la Snagov. Ouă roşii făcusem şi pentru ei, şi pentru mine. În casă era cozonac de la Sector (Gospodăria de Partid – n.r), frumos aranjat pe tavă. „De unde este cozonacul ăsta?”, mă întreabă tovarăşul. De la Sector, îi spun. „Tu n-ai făcut?”. N-am făcut!

Mi-a fost ruşine să-i spun că pentru mine am făcut şi pentru ei nu. „Uite, noi mergem să ne plimbăm şi tu ne faci cozonac până ne întoarcem!’”. În două ore am făcut cozonac acolo, în vilă, în cuptor. I-au pus în maşină şi i-au luat cu tot cu tăvi la Bucureşti. A treia zi de Paşte, când am ajuns la Bucureşti, am mai văzut doar unul în bucătărie.

Şi o întreb pe fata din casă: „Olimpia, cine a mâncat, mă, cozonacii ăia?” „Dumnealor au mâncat”, a zis fata. Lui îi plăcea cozonacul simplu, numai cu stafide”, a povestit aceasta pentru Adevărul.