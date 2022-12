Ce va face Zelenski după ce războiul din Ucraina se va termina. Dorințele lui sunt banale

După aproape zece luni de la primul atac al armatei ruse pe teritoriul țării sale, liderul de la Kiev încă nu îndrăznește să își facă planuri mari pentru viitor. Într-un interviu eveniment acordat celebrului David Letterman, Volodimir Zelenski a mărturisit ce va face după ce războiul din Ucraina se va termina. Dorințele sale sunt surprinzător de simple.

Ce își dorește Zelenski să facă după ce războiul din Ucraina se va termina

Conflictul militar din țara vecină pare a fi departe de final. După zece luni de la primele bombardamente lansate de armata trimisă de Rusia, Ucraina și ucrainenii încă rezistă. Liderul lor, Volodimir Zelenski, l-a primit într-un buncăr pe jurnalistul David Letterman.

Interviul eveniment face parte din seria americanului produsă de Netflix, „My Next Guest Needs No Introduction”. În timpul discuției, lideruld e la Kiev a fost întrebat ce planuri de viitor are.

„Până la victoria noastră, voi rămâne cu siguranță președinte. Iar după aceea – nu știu. Nu mă gândesc la asta acum, nu sunt pregătit pentru asta”, a răspuns președintele ucrainean.

Cu toate astea, Zelenski are o dorință, una simplă, chiar banală, dar care, în contextul actual din Ucraina, pare un vis îndepărtat. Șeful de stat visează la o excursie la mare.

„Vreau neapărat să merg la mare. Ca să fiu sincer cu tine, David, vreau să merg la mare. Doar să merg la mare, când vom câștiga războiul. Și chiar aș vrea să beau niște bere”, a mărturisit Volodimir Zelenski.

„Situaţia din regiunea Odesa este foarte dificilă”

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Zelenski anunța că situația din regiunea Odesa este foarte dificilă. Atacurile lansate de armata Rusiei au lăsat 1,5 milioane de oameni fără energie electrică, o situaţie care ar putea dura câteva zile.

„Situaţia din regiunea Odesa este foarte dificilă. După atacul nocturn al dronelor iraniene, Odesa şi alte oraşe şi sate din regiune se află în întuneric. Până în prezent, mai mult de 1,5 milioane de oameni din Odesa nu au energie electrică. Doar infrastructura critică este conectată, în măsura în care este posibilă furnizarea de energie electrică”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic transmis ucrainenilor la sfârşitul zilei.

Până la remedierea avariilor, Zelenski a făcut un apel la populație, îndemnându-i pe ucraineni să își ajute rudele, vecinii, prietenii și persoanele vârstnice din Odesa să ajungă la Punctele de Invincibilitate, acolo unde se pot încălzi, îşi pot încărca echipamentele electronice, pot avea acces la comunicaţii mobile şi pot primi sprijinul necesar.