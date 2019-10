Ce va face tânărul care a demisionat la 20 de zile după ce a devenit poliţist. George Boran renunță la România pentru Diaspora

A rezistat în post 20 de zile, ”și-a luat câmpii”, mai poi tălpășița. Ce va face tânărul care a demisionat imediat ce a devenit polițist?

Lipsurile i-au făcut pe mulți să părăsească România, fiind constrânși să trăiască la un nivel redus. Au decis să plece și să se angajeze în alte țări europene, unde munca le este răsplătită într-un mod decent. Deși acesta este primul motiv la care ne gândim atunci când un român pleacă din țara lui natală, în acest caz, situația nu a stat la fel, pentru că, mai în glumă, mai în serios, tânărul despre care este vorba nu apucase să își ia nici primul salariu. Însă, a realizat că aici nu e de stat. Leafa ca leafa, dar profesionalismul? Frank Tyger spunea că profesionalismul este fermitatea calității, lucru pe care George a încercat să îl descopere în Poliție, însă nu era de găsit, așa că a fost nevoit să ia o decizie.

George are 20 de ani și este din Caraș Severin. A trăit în Spania de la 3 ani, dar a ales să se întoarcă la 18 în România. Visa să devină polițist și a făcut demersuri în acest sens, iar toamna anului curent l-a regăsit în această postură. După absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”, din Cluj Napoca, băiatul a fost repartizat în Prahova. Agentul a fost angajat al secției 11 de poliție rurală din Drajna. Visul a durat mai puțin de trei săptămâni de la momentul începerii serviciului, până la momentul în care și-a dat demisia.

George a filmat toaleta pe care o folosesc polițiștii cu care a fost coleg la sediul instituției, iar imaginile, cum valorează cât o mie de cuvinte, vorbesc de la sine și în această situație despre condițiile din postul de poliție. Cu toate acestea, toaleta era ultimul aspect care l-ar fi făcut să plece. Lucrul care l-a pus pe gânduri a fost faptul că nu i s-a dat echipament, iar la ultima intervenție a avut nevoie, dar ia-l de unde nu-i. În final, problema a fost rezolvată cu vorba buna, căci doar atât avea la purtător, a spus la Digi24.

George Boran: Ce m-a deranjat – că nu ne-au dat echipament.

Reporter: Ce v-a lipsit din dotare?

George Boran: Tot, pistol, tonfă, cătușe, spray lacrimogen, stație, telefon de serviciu, orice. Am avut un apel 112 în care a fost o bătaie. Când am ajuns acolo au ieșit multe persoane recalcitrante și încercau să reia conflictul. Atunci am încercat să ameliorăm problema din vorbe.

George Boran: Planul meu e să mă întorc în Spania, unde am locuit 15 ani, să îmi iau cetățenia și să dau acolo la poliție, sunt mult mai bune condițiile, acolo sunt respectați oamenii și drepturile lor.