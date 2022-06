Ce trebuie să ai neapărat în bagaj când pleci în vacanță. Obiectele la care trebuie să renunți VIDEO

Dacă ești iubitor de călătorii cu siguranță știi că sunt câteva lucruri esențiale pe care nu trebuie să le uiți atunci când pleci în vacanță. Adina Halas a dezvăluit câteva dintre trucurile ei de vacanță, în cadrul emisiunii Ego.ro, prezentată de Dana Săvuică.

Adina Halas este fostă finalistă la „Bravo, ai stil!” și prima asistentă din showbiz-ul românesc, așa că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totodată, vedeta este cunoscută și pentru pasiunea ei de a călători în diferite colțuri ale lumii.

Adina a fost invitată în cadrul emisiunii Ego Life, prezentată de Dana Săvuică, acolo unde a vorbit despre cum se pregătește înainte de a pleca în vacanță, astfel încât să profite la maxim de experiență. În primul rând, își pune în valiză doar câteva obiecte esențiale.

„Știu exact ce-mi trebuie. Dacă vorbim despre păr din cele 15 produse pe care le folosesc îmi iau trei, care sunt esențiale. Ondulatorul mi-l iau, dar îl iau pe cel mai mic, varianta de travel.

Șamponul îl iau, dar îl pun în sticluțe mici. Într-adevăr am învățat lucrurile acestea și atunci am relaxarea aceasta atunci când merg în vacanțe. Eu mă duc deja relaxată pentru că știu că am la mine tot ce îmi trebuie pentru destinația respectivă.”, a declarat Adina Halas în emisiunea Ego Life, prezentată de Dana Săvuică.