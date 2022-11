Ce studii are Theo Rose, de fapt. Detalii mai puțin știute despre artistă. Vei fi surprins

Theo Rose, pe numele său real Theodora Maria Diaconu, este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta de 25 de ani are o carieră înfloritoare, iar piesele sale sunt la mare căutare, cele mai multe ajungând pe locul întâi în trendingul românesc. Cu toate acestea, sunt puțini cei care știu ce studii are Theo Rose, de fapt.

Theo Rose a debutat în muzică încă de la o vârstă fragedă, la patru ani. La început, aceasta a început să cânte muzică populară, iar lansarea oficială în industria muzicală a fost în jurul vârstei de 15 ani.

Deși a avut numeroase obstacole, vedeta a știut de fiecare dată să meargă mai departe și să se realizeze din punct de vedere artistic. Astăzi, ea se bucură de un succes răsunător pe plan muzical și și-a făcut debutul și ca actriță, în serialul Clanul, de la PRO TV.

Ce studii are Theo Rose, de fapt. Artista a absolvit liceul de muzică Dinu Lipatti din Capitală, cu o medie mare, 9.40, însă și-a dorit mai mult. Așadar, a început să urmeze cursurile de actorie la UNATC, însă șansa de a deveni o actriță cu acte în regulă i-a fost spulberată în urmă cu ani buni.

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Theo Rose a dezvăluit aspecte mai puțin cunoscute din viața ei. După terminarea liceului, artista și-a dorit foarte mult să dea la actorie, însă acest lucru nu a fost posibil.

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mere parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja. Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat”, spunea artista în urmă cu ceva timp.