Ce studii are Simona Gherghe. Cum a reușit, de fapt, să se angajeze în presă: ”Am sărit din tramvai!”

Simona Gherghe a dispărut de pe micile ecrane, dar continuă să fie un subiect plin de curiozități pentru fanii care s-au mutat acum în online. Ce studii are fosta prezentatoare de la Acces Direct și cum a reușit să se angajeze în presă?

Ce studii are Simona Gherghe?

Simona Gherghe a dispărut deja de o bună perioadă de pe micile ecrane. Cu toate astea, fanii ei s-au mutat în online, unde blondina le satisface curiozitățile și le arată cum este noua ei viață – cu un soț și doi copii. Deși mulți au crezut că a terminat Jurnalismul, dat fiind postura unde au regăsit-o, aceasta este absolventa Facultății de Filologie. Abia în anul 2 de facultate soarta i s-a decis, atunci când a fost în probe la un post de radio din Iași. Remarcată rapid, povestea Simonei avea să continue lin de acolo.

„M-am dus la un examen în urma căruia s-au ales reporteri-prezentatori pentru un post de radio. În timpul perioadei de probă am reușit să fac o știre care i-a impresionat pe șefii mei: eram în tramvai și, la un moment dat, pe stradă, l-am văzut trecând pe Ovidiu Lipan Țăndărică. Am sărit din mers și am făcut un interviu cu el”, a dezvăluit fosta prezentatoare de la Acces Direct în cadrul unui interviu pentru Jurnalul Național.

Adevărul din spatele demisiei de la Acces Direct