Ce studii are și cu ce se ocupă Vlad Huidu de la America Express sezonul 6. Puțini știau asta despre el

America Express sezon 6 îi aduce în atenția publicului pe Giulia și Vlad, unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc. Cu toate acestea, puțin știu ce studii are și cu ce se ocupă Vlad Huidu de la America Express sezonul 6. Mulți îl cunosc doar ca fratele lui Șerban Huidu, celebrul om de televiziune.

Vlad Huidu are 42 de ani și este căsătorit cu Giulia Anghelescu de mai bine de 11 ani. Cei doi împreună doi copii Mikael Eduard și Antonia Sabina.

Vlad Huidu este fratele lui Șerban Huidu, celebrul prezentator de la Prima Tv. Acesta este căsătorit cu Giulia, o cunoscută artistă din România. Ea a vorbit în repetate rânduri despre căsnicia ei, spunând că s-a implicat foarte mult în relație și a depus eforturi mari ca să rămână alături de bărbatul pe care îl iubește.

Cred că doar așa poți să ții o relație pe termen foarte lung. Dacă nu sunt astea, degeaba este dragoste”, a spus Giulia.

Vlad Huidu are multe în comun cu Șerban. Pe lângă aspectul fizic, cei doi lucrează în același domeniu. Vlad Huidu este director de imagine, dar și-a început cariera în media cu un job de cameraman.

Vlad Huidu are o carieră de succes în televiziune. El este de profesie cameraman și mulți ani a lucrat în spatele platourilor de filmare.

Vlad Huidu a intrat în lumina reflectoarelor odată cu emisiunea „America Express,” unde a trebuit să facă față unor provocări inedite și aventuri neașteptate alături de soția lui.

Sezonul 6 al acestei emisiuni a fost un moment important pentru el, mai ales că nu era obișnuit cu lumina reflectoarelor, stând mai mult în spatele lor.

Acum, el și soția lui au trecut împreună prin câteva situații critice, momente amuzante, dar și provocări care le-au pus probleme. Cei doi sunt împreună de 25 de ani și sunt căsătoriți de aproape 11.

Nu totul a fost lapte și miere în relația Giuliei cu Vlad Huidu. Cei doi au avut de trecut și prin clipe mai dificile, în care relația lor se clătina.

Au învățat să treacă peste și să își reia relația. Cei doi au stat despărțiți un an și jumătate.

Vedeta a vorbit în trecut despre faptul că era foarte geloasă, lucru care i-a cauzat multe probleme în relație.

„Anul acesta am împlinit 25 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Dacă am rezistat atât cred că o mai ducem. Nu știu cum am reușit. Am înțeles că trebuie să îl iubim cel de lângă noi cu defecte și cu calități.