Ce studii are Elena Chiriac, finalista Survivor 2022. Scandalul uriaș care o urmărește și acum

A stârnit un val de critici și controverse în timpul participării la Survivor 2022, reușind, în ciuda tuturor obstacolelor, să ajungă până în finala competiției din Republica Dominicană. Ceea ce puțini știu este că tânăra are un trecut marcat de un incident traumatizant și care i-a afectat educația. Ce studii are Elena Chiriac.

Tânăra a devenit celebră după participarea la Survivor 2022, însă mulți români își amintesc de ea și din reality show-ul Ferma, unde s-a bătut în finală pentru marele premiu cu Augustin Viziru.

Elena Chiriac are 20 de ani, este multiplă campioană la Taekwondo și una dintre cele mai controversate concurente care au ajuns în jungla din Republica Dominicană.

În 2015, când era elevă de liceu, tânăra a fost implicată într-un incident traumatizant. A fost lovită de cinci fete, colege de școală. Elena a depus atunci plângere la Poliție împotriva agresoarelor, însă a fost și ea pedepsită.

Cu toate că ea a fost victima, s-a decis ca Elenei Chiriac să i se scadă nota la purtare, moment după care a decis să abandoneze cursurile la liceul la care fusese admisă, mutându-se la altă unitate de învățământ.

În ciuda acestei exeperiențe dificile, Elena Chiriac a reușit să termine liceul. S-a mutat apoi cu mama ei, la Londra, unde ar fi vrut să se înscrie la cursurile unei universități de prestigiu din Marea Britanie.

În timpul liceului, finalista Survivor 2022 a avut probleme și cu unii profesori, mărturisind că a avut de suferit din pricina aspectului său fizic.

„Frumusețea vine cu beneficii, dar nu este suficientă pentru a reprezenta un avantaj. Este nevoie de multe altele, printre care bun-simț, inteligență, educație sau respect. Acestea, combinate, pot constitui un avantaj. Cred că am avut și de pierdut, într-adevăr.

Un exemplu de situație în care am fost defavorizată am întâlnit în sistemul de învățământ din România. De multe ori eram taxată de profesori pe tema asta. Nu știu exact de ce, dar stereotipul „a fi frumoasă este același lucru cu a fi proastă” s-a regăsit în gândirea majorității profesorilor din România. Din motivul ăsta am fost nevoită să trag mai tare pentru a le demonstra contrariul”, declara Elena Chiriac, potrivit VIVA.