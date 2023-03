Ce studii are Andreea Antonescu, de fapt. Meseria pe care ar fi trebuit să o practice. Nu ți-ai fi imaginat 

Andreea Antonescu, vedeta de la America Express, este foarte îndrăgită și mulți dintre adulții de astăzi au crescut pe melodiile trupei Andre, din care a făcut parte. Mulți se întreabă ce studii are Andreea Antonescu, de fapt, având în vedere că a crescut practic pe scenă.

Este bine cunoscut faptul că Andreea Antonescu și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă. Avea doar 18 ani când acesta a suferit un stop cardiac, în 2001. Cariera artistei era în plină ascensiune, așa că nu a avut prea mult timp să sufere după pierderea părintelui său. Printre concerte, înregistrări, emisiuni și turnee, vedeta a fost nevoită să își înghită lacrimile și să performeze.

Nu am zis niciodată nimic, nu am povestit nimănui cu lux de amănunte ce s-a întâmplat atunci. Îți dai seama, aveam examenul la mate, la Bac, peste doar trei ore, iar eu aflasem că tata a murit. Tata, cel pentru care contau examenele de la mate și engleză. Nu pot să spun ce simțeam eu atunci, ce aveam în suflet.”, spunea vedeta, la vremea aceea.

Prima oară nu am înțeles. Mama a repetat și, din acel moment, nu îmi aduc aminte prea multe. Urlam, țipam, nu știu ce am făcut.

Tatăl vedetei, Gheorghe Antonescu, a fost impresarul formației Andre, dar și al multor alte trupe românești. La momentul înmormântării tatălui ei, vedeta a ajuns după ce a susținut a doua probă din examenul de Bacalaureat. Pe parcursul slujbei, artista a leșinat de mai multe ori. Momentul a fost unul extrem de marcant, dar care a întărit-o și a făcut-o să devină femeia de astăzi.

Participarea la America Express a readus-o în atenția publicului. Experiența vine după ce, anul trecut, vedeta a participat și la Survivor, unde a avut mai multe conflicte cu adversarii, dar și cu colegii de echipă.

Acum, Andreea Antonescu a ajuns în finala concursului America Express. Show-ul este înregistrat, iar în momentul de față, vedeta se află în România, unde recent a născut cel de-al doilea copil.

„Noi am crezut că putem anticipa anumite lucruri. Ei bine, nu. Nu poți anticipa nimic la America Express. Totul e surprinzător”, a spus vedeta despre show.

Pentru telespectatorii emisiunii, cele două membre ale trupei Andre încă se luptă în competiția acerbă. Marea finală America Express va avea loc duminică, 26 martie, când fanii show-ului vor afla care este echipa câștigătoare.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce studii are Andreea Antonescu, de fapt, răspunsul te va surprinde. Vedeta cântă încă de la vârsta de trei ani și după ce trupa Andre s-a despărțit, ea a încercat o carieră solo.

Chiar dacă este de necrezut, Andreea Antonescu nu are studii muzicale. Ea a urmat Facultatea de Psihologie, de fapt.

S-a pregătit intens pentru Bacalaureat, la care a obținut nota 9,42.

Și-a descoperit apoi pasiunea pentru psihologie, deși în liceu s-a axat pe matematică și engleză, la cerința tatălui său. A descoperit cărțile de autoeducare și autodezvoltare, care au ajutat-o foarte mult.

„La materiile care contau cel mai mult pentru mine, engleză și matematică, am luat nota 10. Matematiciană înrăită, dar viața m-a dus pe drumul psihologiei.

Aceasta este facultatea pe care am terminat-o. Odată descoperită psihologia, am început să citesc foarte mult. Îmi place extraordinar de mult să citesc, dar cărți de auto-educare pentru că acestea consider că m-au ajutat cel mai mult de-a lungul timpului”, a povestit Andreea Antonescu.