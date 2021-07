Ce strategie a avut antrenorul italian pentru câştigarea EURO 2020. O vedetă din România face declarații (exclusiv)

Duminică seara Italia a devenit campioana Europei, după 53 de ani. Finala jucată împotriva Angliei a fost una din cele mai frumoase, iar fanii celor două echipe au făcut spectacol. Atât Southgate, cât și Roberto Mancini au trimis pe teren tot ce aveau mai bun, cu mici excepții din partea britanicilor. Un apropiat al selecționerului italian, chef Antonio Passarelli a vorbit despre strategia gândită de Mancini pentru finala Euro 2020.

După un an în care majoritatea echipelor naționale au avut de suferit, a venit și momentul Euro 2020. În total, au fost 20 de echipe naționale calificate în grupele Euro 2020, iar la final Anglia și Italia și-au disputat finala. Meciul de duminică seara, pe un Wembley arhiplin, a generat pasiuni, și de-o parte și de alta.

În final, după loviturile de la 11 metri, Italia era încoronată Regina Europei, după 53 de ani la ultima finală europeană câștigată. Cei doi selecționeri, Gareth Southgate și Roberto Mancini și-au trimis pe teren jucătorii de top. Din păcate, Southgate avea să simtă greșelile din strategia sa de joc.

Cei trei jucători promițători, Marcus Rashford, Jadon Sancho și Bukayo Saka, aveau să rateze penalty-urile. Saka, jucător de 19 ani, a fost ultimul care a tras la poarta italienilor, iar ratarea sa a dus Cupa Euro 2020 în Italia.

Prieten apropiat cu vărul selecționerului Roberto Mancini, este celebrul chef italian Antonio Passarelli. Acesta a dezvăluit redacției Impact care a fost, de fapt, strategia sa de joc pentru marea finală Euro 2020 de pe Wembley.

Puțini, probabil, știu că chef Antoni Passarelli este și un înfocat iubitor de fotbal. Recent, într-un dialog cu redacția Impact, Antonio Passarelli a dezvăluit acest lucru. A vorbit și de prietenia sa cu vărul celui mai important om al momentului, antrenorul Italiei, Roberto Mancini. Passarelli, la fel ca toți italienii, s-a bucurat de această mare victorie, venită după 53 de ani de la unltima cupă europeană câștigată de Italia.

“Victoria Italiei în finala Campionatului European e mai mult decât rezultatul unei competiţii sportive. Şi asta fiindcă vine aproape ca un fel de balsam pentru toţi italienii după ultimele 18 luni petrecute în pandemie, cu atâtea victime şi eforturi. Şi asta v-o spune un ignorant. Da, da un ignorant într-alea fotbalului!

Dincolo de conceptul de echipă sudată şi de faptul că victoria asta ne-a bucurat pe noi toţi, italieni şi nu numai, trebuie spus că primul merit îl are antrenorul. Roberto Mancini e cel căruia trebuie să i se mulţumească în primul rând. El a croit această echipă şi a făcut-o cu har şi cu mult talent. Am câştigat trofeul, cred eu, un ignorant aşa cum am precizat, fiindcă am fost o echipă!”, a declarat cunoscutul chef Antonio Passareli, pentru Impact.ro.