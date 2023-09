Ce spune Monica Davidescu despre rivalitatea dintre soțul ei și Adrian Enache: “Noi mergem la evenimentele de familie”. Motivul pentru care artiștii au concerte în aceeași zi/ EXCLUSIV

Aurelian Temișan și Adrian Enache sunt doi artiști de renume din muzica românească, iar în urmă cu aproximativ 3 decenii alături de Daniel Iordăchioaie formau un trio celebru. Între timp, fiecare a optat pentru o carieră solo, având publicul său. Coincidență sau nu, în acest an, Enache și Temișan și-au programat concertele mari fix în aceeași zi, respectiv 14 noiembrie. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan a clarificat lucruri despre așa zisa rivalitate, explicând de ce ambele evenimente importante din viața celor doi artiști au loc în aceeași seară.

Deși îi leagă o prietenie trainică din 1989, Aurelian Temișan și Adrian Enache au optat de ani buni să cânte separat, fiecare abordând stilul muzical care îi pune în evidență vocea inconfundabilă și împărțindu-și totodată publicul.

Dincolo de relația bună dintre cei doi colegi de breaslă, au apărut informații că totul ar fi de fațadă, rivalitatea dintre ei fiind subliniată prin faptul că amândoi au ales să cânte pe 14 noiembrie: Temișan la Opera Română și Enache la Sala Palatului având invitați de seamă precum: Dida Drăgan, Theo Rose și Alexandra Ungureanu, trupa Krypton, dar și fiica sa, Diana Enache. Întrebată despre rivalitatea dintre ei, Monica Davidescu a clarificat lucrurile pentru Playtech Știri.

Legat de suprapunerea celor două concerte programate pe 14 noiembrie, Monica Davidescu susține că nu a fost nimic intenționat, fiecare artist fiind surprins să afle de concertul celuilalt, întrucât era singura data disponibilă.

“A fost doar o întâmplare din cauza programului sălilor. Noi am găsit liber la Operă doar 14 noiembrie și nu știam că are și Adi în aceeași zi concert. Apoi am aflat că și el rezervase ziua asta la Sala Palatului, fiind printre puținele libere, fără să știe că noi am pus la Operă. E doar întâmplarea”, a declarat, pentru Playtech Știri, Monica Davidescu.