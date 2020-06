Ce spune Meghan Markle despre cazul lui George Floyd. ”Mă bântuie!”

Meghan Markle spune că ”viața lui George Floyd a contat”, în discursul cu privire la protestele americane. Fosta Ducesă de Sussex admite că a așteptat să-și spună punctul de vedere până acum pentru că ”era foarte nervoasă”. Actrița a numit și alți afro-americani uciși în SUA de poliție în ultimii ani.

Meghan Markle a vorbit despre cazul lui George Floyd, declarând că ”viața negrilor contează” și a dezvăluit că nu a atins până acum acest subiect pentru că a fost ”nervoasă”. Fosta Ducesă a trimis o înregistrare video absolvenților de la vechea ei școală, Immaculate Heart High School din Los Angeles, unde a numit și alți afro-americani care au fost uciși în SUA de poliție în ultimii ani.

Celelalte trei persoane menționate de aceasta au fost ucise de poliția americană în ultimii șase ani. După ce a vorbit despre Floyd, ea a spus: „Nu eram sigură ce aș putea să vă spun. Am vrut să transmit ceea ce trebuie și eram foarte nervoasă. Am realizat că singurul lucru greșit este să nu spui nimic”.

Actrița a ținut discursul în mediul virtual, înainte ca acesta să fie lansat în revista de afaceri pentru femei de culoare Essence, care l-a publicat astăzi pe site-ul său, cu adnotarea ”amabilitatea lui Meghan. ducesa de Sussex”.

În timpul videoclipului, Meghan a mai spus că au fost mulți alții uciși de oamenii legii care nu ar fi fost amintiți niciodată: „După cum am văzut cu toții în ultima săptămână, ceea ce se întâmplă în țara noastră și în statul nostru și în orașul nostru natal din LA a fost absolut devastator”.

Fosta vedetă Suits le-a spus elevilor că a fost pe punctul de a începe anul școlar când revoltele din Los Angeles au început, undeva prin primăvara anului 1992, după bătaia brutală a lui Rodney King.

„Aveam 11 sau 12 ani, urma să încep școala, și erau revoltele din LA, care au fost declanșate și de un act de rasism fără sens. Îmi aduc aminte că mă grăbeam spre casă, iar din cer cădea cenușă, mirosea a fum, oamenii fugeau fără direcție din clădiri, în timp ce alții devastau clădiri și jefuiau instituții.

Și îmi amintesc că am văzut bărbați în spatele unei autoutilitare carea țineau arme și puști în mâini. Am ajuns acasă, apoi am văzut că arborele care fusese mereu acolo era complet carbonizat. Aceste amintiri nu dispar”, a povestit Meghan, potrivit dailymail.co.uk.