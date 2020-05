Ce spune Ioniță de la Clejani că ar fi consumat Margherita, înainte să se urce la volan. ”Poliția trebuie să vadă clar!”

Fata artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani, Margherita, a ajuns în vizorul polițiștilor în dimineața zilei de 23 mai, după ce a provocat un accident pe bulevardul Gheorghe Șincai, din Capitală. Scuza tinerei: ”îmi făceam buzele”. Motivul părinților: pastilele pentru slăbit. Tatăl tinerei a vorbit, seara trecută, la XNS, despre eveniment.

„În jurul orei 06.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe Bd.Gheorghe Șincai. Conducatorul unui autoturism care circula pe Bd.Gheorghe Șincai, dinspre Bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație”, se arată într-un comunicat.

Tânăra de 28 de ani a fost testată cu alcooltest, rezultatul fiind negativ, însă, pentru că aceasta avea un comportament ciudat, oamenii legii au testat-o cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive. În prezent, se așteaptă rezultatul probelor biologice de la INML.

Între timp, părinții vedetei TV sunt devastați și încearcă să mânuiască situația pe cât posibil, venind cu declarații în sprijinul copilului lor. Ambii invocă un argument: pastilele pentru slăbit.

„Eu am încredere în Margherita. Ea a vorbit cu mine sincer. Margherita nu s-a drogat! Nu e vorba de droguri. Tu știi de unde am aflat eu de accident? De la presă. Nu m-a anunțat fata, nici nimeni de la Poliție. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, cazul este în cercetare și nu are caracter public. De unde au ieșit aceste analize și acuzații? De ce i s-a întocmit dosar penal? Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat acolo.

„Problema majoră la Margherita, la fel ca la multe tinere, este slăbirea. Nu mănânci azi, nu mănânci mâine și iei și medicamente de slăbit. De ce nu a luat nimeni în calcul că i s-a făcut rău la volan?”, a declarat Ioniță de la Clejani, luni seară, la XNS, de la Antena 1.