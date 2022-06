Ce spune elevul din Sibiu cu 10 la Bac despre Carmen Iohannis, diriginta lui. Ce sfat de aur le-a dat mereu!

Elevul din Sibiu care a luat nota maximă în BAC a venit cu o reacție despre diriginta sa. Cea care l-a îndrumat în anii de liceu este nimeni alta decât soția președintelui României. Carmen Iohannis i-a oferit un sfat extrem de prețios în momentul în care cu siguranță orice tânăr viitor student ar avea nevoie. Cuvintele profesoarei sale îi vor rămâne în amintire toată viața. Ce i-a spus aceasta?

Un elev din Sibiu care a luat nota maximă la Bacalaureat a avut-o dirigintă pe Carmen Iohannis. Doi elevi absolvenți ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu au avut lucrări fără greșeală și au obținut astfel nota 10 la cel mai important examen din viața lor.

Este vorba despre Pavel Mihăilescu și Vlad Mihălțan. Cel din urmă a terminat la Științe ale Naturii Intensiv germană și Pavel la Științe ale Naturii Bilingv, engleză. Pavel Mihăilescu a avut-o ca dirigintă pe prima doamnă a României, lucru care i-a oferit o bucurie în plus.

Băiatul a mărturisit că a ținut foarte mult la aceasta, mai cu seamă că de-a lungul anilor profesoara i-a dat multe sfaturi care o să îi prindă bine în viață.

Băiatul a susținut că deși a învățat foarte mult nu se aștepta chiar la note perfecte. El a fost foarte sigur la matematică, dar credea că examenul de la română o să îl tragă în jos la media totală. Cu toate astea, proaspătul absolvent de liceu a intrat cu și mai mari emoții la proba de la anatomie.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam. Am învățat mult, dar nu mă așteptam la note perfecte. La matematică nu am avut niciun fel de emoții. Chiar dacă subiectele au fost ușoare, pot spune, mândru de mine, că oricât de grele ar fi fost tot aș fi luat această notă.

La română nu am fost foarte sigur, deși am respectat baremul și am scris cât de bine și cât de frumos am putut și, sincer să fiu, cele mai mari emoții le-am avut la anatomie.

Acolo, la subpunctul C, de la ultimul exercițiu a picat fiziologia analizatorului cutanat și în dimineața cu examenul am spus să învăț asta, dar n-am făcut-o și exact asta mi-a picat. Recunosc că m-am blocat puțin când am văzut, dar se pare că m-am descurcat”, spune Pavel.