Ce spune Catinca Roman despre actuala soţie a lui Petre Roman. Acuzaţiile pe care i le aduce tatălui vitreg: „Nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit”

La mai bine de o lună de la momentul în care și-a condus mama pe ultimul drum, vedeta vorbește despre bărbatul care i-a frânt inima Mioarei Roman, părăsind-o după un mariaj ce a durat mai bine de trei decenii. Catinca Roman a făcut declarații surprinzătoare despre actuala soție lui Petre Roman. Ce acuzații îi aduce tatălui vitreg.

Catinca Roman a fost profund dezamăgită de Petre Roman, după moartea mamei sale. Cu toate că fostul premier a venit la priveghiul Mioarei Roman, vedeta susține că gestul nu a fost unul sincer, ci făcut din obligație.

Petre Roman ar fi stat doar câteva minute și nu a interacționat deloc cu ea. Chiar și acum, după atâția ani de la divorț, Catinca Roman spune că nu reușește să înțeleagă de ce el a ales să rupă complet comunicarea cu prima sa familie.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a dezvăluit fiica cea mare a Mioarei Roman, la Metropola TV.