Ce spune Alina Sorescu despre greva profesorilor. Ce a făcut cu fetițele ei în tot acest timp VIDEO EXCLUSIV

Alina Sorescu este o prezență cunoscută în showbiz, fiind una dintre cele mai apeciate artiste din România. Anul 2022 a adus multe schimbări în viața Alinei, după ce ea și tatăl fetițelor sale, Alexandru Ciucu, au ales să meargă pe drumuri separate dupa 12 ani de căsnicie. De altfel, celebra cântăreață a ales să se concentreze pe carieră și pe creșterea fetelor, iar anul 2023 i-a adus un real succes pe plan profesional. Artista ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Alina este recunoscută pentru stilul său angelic. Recent, artista a făcut o schimbare de-a dreptul impresionantă, care i-a lăsat pe fanii săi cu gura căscată. Cântăreața a îmbrăcat o ținută realizată de un designer cunoscut, ce a fost inspirată de serialul „Wednesday” și a purtat o perucă și un machiaj dramatic.

„Secretul blondului meu îl știe stilista mea, ea știe ce combnații face ca să iasă culoarea perfectă pentru mine. Eu am un blond miere, nici prea deschis, nici prea închis, încerc să păstrez nuanța asta. Eu am trecut prin multe nuanțe. O perioadă bună am fost arămie, o culoare care mi-a plăcut foarte mult, dar pot să spun că este mai ușor de întreținut blondul, decât orice fel de roșcat.

Brunetă nu aș avea curajul să mă fac niciodată. A fost doar o perucă, a fost foarte interesant, mi-a plăcut să intru în pielea unui personaj. Practic, am fost actriță. A fost o încercare, artiștii sunt liberi să experimenteze tot felul de roluri.”, ne-a declarat Alina Sorescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.