Ce spune Adela Popescu despre revenirea la Pro TV: “Am discutat și pentru niște seriale” VIDEO EXCLUSIV

Adela Popescu rămâne una dintre vedete de bază ale Pro TV-ului, iar după o lungă și binemeritată pauză, aceasta va reveni anul viitor pe micul ecran. În acest sens, s-au purtat discuții constructive legate de proiectul potrivit, care să îi pună Adelei în valoare calitățile. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, soția lui Radu Vâlcan ne-a mărturisit că dialogul a ajuns și în zona serialelor TV, unde actrița a fost dorită, mai ales că are o vastă experiență în domeniu, fiind cap de afiș în producțiile de la Acasă TV mai bine de un deceniu. Se pare că prezentatorea TV va rămâne totuși pe segmentul de divertisment, la o emisiune, neavând, în prezent, disponibilitatea de a aloca 10-12 ore zi de zi pe o perioadă de câteva luni, cât durează filmările pentru un serial TV.

Ce spune Adela Popescu despre revenirea la Pro TV

Adela Popescu se bucură de familia ei frumoasă și de libertatea de a-și petrece timpul în compania celor dragi, fără a avea un program de respectat. După filmările în Republica Dominicană pentru reality show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, prezentatorea TV a decis să ia o binemeritată pauză, pe care a tot prelungit-o. Adela Popescu și Radu Vâlcan au trei copii: Adrian, Andrei și Alexandru, iar deciziile pe care le iau inclusiv pe plan profesional sunt legate de confortul lor ca familie.

Te întorci tot la Pro TV?

În principiu da.

Te gândești să fie un proiect pe partea de divertisment sau pe partea de seriale?

Divertisment. Am discutat și pentru niște seriale, dar cred că divertisment va rămâne.

Serialul implică totuși multe ore de filmare.

Da, eu știu foarte bine. Dacă îmi spui acum: “Uite, o să facem un program foarte clar!” Ok, nu-mi spune că știu. Serialul înseamnă o echipă de mulți oameni și tu nu poți să-ți impui programul, că nu e drept. Trebuie să fii la dispoziția oamenilor, adică de când ai început și până s-a sfârșit proiectul trebuie să fii disponibil oricând și încă nu pot să fac asta.

Te-ar putea interesa și: Cum își educă Adela Popescu și Radu Vâlcan copiii: ”La noi nu există așa ceva” VIDEO EXCLUSIV

Adela Popescu a jucat în seriale peste 12 ani

Câți ani ai petrecut filmând la seriale? Ai multe proiecte în palmares.

Ar fi cam 12 ani, dar ăștia 12 ani au fost plini, adică nonstop. Poate chiar mai mulți pentru că nu am calculat “În familie”, serialul acela de la Prima.

Spuneai că ai început să muncești de la o vârstă fragedă.

Mă refer când am început să muncesc zi lumină că așa cu muzica era plăcere și bucurie, dar m-am angajat la Prima la “În familie” și filmam mult, apoi a urmat o mică pauză și am intrat la “Numai iubirea” și la “Numai iubirea” se muncea zi lumină pur și simplu, adică nu existau pauze, nu existau vacanțe, nu exista nimic. Și din proiect în alt proiect în alt proiect, pentru că oamenii deja ne iubeau, își doreau să ne revadă, fenomenul ăsta lua amploare din ce în ce mai mult și nu voiai să te oprești și poveștile erau frumoase și îți plăcea și până am ajuns într-un moment în care nu se mai putea efectiv.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu

Te-ar putea interesa și: Adela Popescu încasează o avere la fiecare eveniment pe care îl prezintă. Ce tarif are vedeta EXCLUSIV