Ce spune Adela Pârvu, fosta arhitectă de la „Visuri la cheie”, despre bărbatul cu care s-a recăsătorit la două luni de la divorț: „Lucrurile nu au fost așa simple cum par” EXCLUSIV

Adela Pârvu, fosta arhitectă de la „Visuri la cheie” s-a recăsătorit la două luni de la divorț. Ce spune despre soțul său. „Cu ajutorul terapeutei mi-am dat seama că este persoana potrivită”. Interviu EXCLUSIV

Arhitecta Adela Pârvu a rămas cu gândul la „Visuri la Cheie” și, deși au trecut câțiva ani de când a fost înlăturată din proiect, își reamintește cu drag cele mai emoționante povești. Mai mult, ne spune aceasta, a păstrat legătura cu cele trei surori orfane, a căror situație a impresionat-o, la acea vreme. Altfel, în pandemie aceasta a dat lovitura pe plan profesional, dar și personal. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul său soț, Bogdan pe care l-a cunoscut pe un site de matrimoniale și cu care s-a căsătorit la doar două luni după divorțul de primul soț.

– Cum decurge viața dumneavoastră după „Visul la cheie”?

Am o mulțime de proiecte, pentru mine toate sunt la fel de importante, fie că-i vorba de un apartament, o casă sau un hotel.

Ce a însemnat pentru ea „Visuri la cheie”

– Ce a însemnat această emisiune pentru dumneavoastră?

Visuri la cheie m-a ajutat foarte mult să înțeleg mentalitatea noastră, a românilor. Pot să cuantific cumva mai bine tot ceea ce în societatea noastră e luat la nivel de prejudecăți, judecăți vizavi de alții. A însemnat totodată un exercițiu excelent de lucru în echipă, pentru că ceea ce contează, indiferent de domeniu și noi nu înțelegem, e forța echipei.

– Ce caz v-a impresionat cel mai mult?

Cazul surorilor orfane de la Poiana, Joița, cu care am și păastra legătura și a căror evoluție e foarte frumoasă și mă bucur că prin intermediul emisiunii viața lor s-a schimbat în bine. Am găsit atunci trei surori, cea mare împlinise 18 ani chiar în perioada în care noi am fost acolo, cea mijlocie avea 16 ani, și cea mică 10. Casa aceasta, pentru ele, a însemnat o atenție bine-meritată asupra unor copii despre care ne-au scris chiar profesorii lor, ceea ce dovedește că avem dascăli care sunt și oameni.

Trei surori orfane, ajutate grație profesorilor lor

– Ce s-a întâmplat cu cele trei surori orfane?

Între timp, cea mijlocie a reșit să se căsătorească, are o fetiță, a terminat o facultate, așa cum și-a dorit și a și spus în emisiune. Cea mare are acum o profesie, e manichiuristă. S-a sacrificat ca să o crească pe cea mai mică dintre ele. Două dintre surori încă locuiesc acolo, au o viață normală, tihnită, care a urmat un curs pozitiv grație profesorilor lor, care ne-au scris.

– Cu ce sentiment ați rămas după această emisiune?

Consider că mi-am făcut doar treaba. A fost ceva extraordinar să fac parte dintr-o echipă a cărei muncă să fie televizată. Pentru că sunt foarte multe echipe care fac lucruri bune, dar nu se văd la televizor. Sentimentul meu este acela că m-am putut bucura de această experiență, nu consider decât că am conștientizat ajutându-i pe alții, cum și pe mine m-au ajutat alții.

„Am divorțat, m-am și recăsătorit”

– Cum v-ați descurcat în pandemie?

În pandemie, în domeniul nostru a fost nebunie. Am avut și 24 de proiecte simultan. Toți din acest domeniu au simțit o creștere extraordinară, a însemnat o readaptare și la munca de acasă. Aunci când faci și proiectare, deși e vorba de muncă în echipă, pandemia ne-a forțat să lucrăm de acasă. Personal, a venit cu schimbări și-n viața mea privată. Am divorțat, m-am și recăsătorit.

– V-ați recăsătorit repede după divorț…

Cu ajutorul terapeutei mi-am dat seama ca Bogdan e persoana potrivită. Acum lucrăm împreună și e mult mai ușor. El era antreprenor și avea mai multe afaceri, inclusiv în construcții. Lucrurile nu au fost așa simple cum par, adică ne-am cunoscut pe rețele si ne-am căsătorit. Eu îmi dădusem deja seama ca era ceea ce căutam. Și acum merg la terapie, după divorț. Pot spune că am făcut alegerea potrivită. Că ne înțelegem perfect.

– Vă e dor de televiziune?

Nu pot spune că mi-e dor de televiziune. Pentru mine înseamnă o responsabilitate uriașă. Poate lumea se gândește doar la capitolul faimă sau expunere, dar nimeni nu știe cu ce vine la pachet această expunere. Oamenii poate văd la televizor potențiale modele, mă refer în special la copii. Televiziunea înseamnă să fii atentă la comportamentul tău și în afară de spațiul televizat. Eu am deja o comunitate, grație blogului și fanilor de pe social-media. A fost o experiență benefică pentru mine din toate punctele de vedere.

Cum l-a cunoscut pe soțul său

Adela s-a recăsătoit doar la două luni după divorț, grație celor doi fii pe care-i are din prima căsătorie. Aceștia au îndemnat-o să acceseze siteurile de matrimoniale, acolo unde l-a cunoscut pe Bogdan, actualul său soț.