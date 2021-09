Ce secret de frumusețe are Cristina Șișcanu la cei 36 de ani ai săi. Am aflat ce își face la ten

Cristina Șișcanu își ține mereu la curent fanii cu tot felul de lucruri pe care le face. Ea le-a mărturisit acestora și câteva secrete.

Soția lui Mădălin Ionescu are aproape 37 de ani și se mândrește cu un corp bine lucrat. Ea a slăbit drastic, dar transformările nu s-au oprit aici.

Cristina Șișcanu le-a dezvăluit fanilor că își face o procedură non-invazivă la față, spunând că este foarte mulțimită de ea.

Este o procedură pe care o face de mai bine de doi ani și este de natură să întinerească tenul, să reducă ridurile și să redea luminozitatea tenului.

Se numește contouring therapy și are rolul de a întineri tenul, de a oferi hidratare, luminozitate și ștergerea ridurilor fine.

Ea a vorbit în urmă cu mai mult timp despre faptul că nu are nicio intervenție chirurgicală, spunând că prioritățile ei sunt altele.

„Mai e puțin și fac 35 de ani… nu am părul vopsit, nu am sprâncenele tatuate, nu am nicio intervenție chirurgicală estetică , nici nu mi-am făcut injectări sau alte minuni în față. Habar nu am dacă arăt ok pentru vârstă mea sau nu, dar știu că nu sufăr … nu sunt disperată și asta pentru că pe primul loc au fost alte lucruri.

Decât să fiu o babă cu pielea întinsă și cu pătrățele (și pentru acestea trebuie să petrec ore în șir la saloane și la sălile de sport), prefer să fiu o babă rezonabilă, (iar acum, cât sunt tanăra, să dedic mare parte a timpului pentru a construi), cu copii și realizări, astfel încât la bătrânețe să stau prin saloane și prin sălile de sport.

A nu se înțelege greșit: nu îmi plac femeile neîngrijite și delăsătoare! Dar nu apreciez nici obsedatele (de felul în care arată în detrimentul altor aspecte). Și îmi place naturalul… atât cât te ține! Iar dacă recurgi la ajustări… nici să nu se observe! Eu mă pregătesc… că după 35, voi avea nevoie! ?”, a scris ea.