Ce se pune în butoiul cu varză murată, ca să reziste toată iarna gustoasă și crocantă. Nu se va strica deloc așa

Varza murată este un aliment de bază în multe gospodării, apreciată pentru gustul său acru, textura crocantă și versatilitatea sa culinară. Murarea verzei este o tradiție îndelungată, mai ales în regiunile cu ierni aspre, unde aceasta devine o sursă importantă de vitamine și minerale în lunile reci. Totuși, pentru a te asigura că varza murată rămâne gustoasă și nealterată pe toată durata iernii, este esențial să adaugi în butoi câteva ingrediente care să prevină stricarea acesteia și să îi păstreze aroma delicioasă.

Sarea, elementul de bază

Primul și cel mai important ingredient în conservarea verzei murate este sarea. Sarea nu doar că ajută la extragerea apei din frunzele de varză, dar creează și un mediu ostil pentru bacteriile dăunătoare. Cantitatea ideală de sare este crucială: prea puțină sare poate permite dezvoltarea bacteriilor nocive, în timp ce prea multă poate face varza prea sărată și poate împiedica fermentația corectă. Proporția recomandată este de aproximativ 300-400 de grame de sare neiodată la 10 kilograme de varză.

Hreanul, păstrătorul de prospețime

Hreanul este un alt ingredient esențial pentru varza murată. Acesta nu doar că adaugă un gust ușor picant, dar are și proprietăți antibacteriene care ajută la prevenirea formării mucegaiului și a altor microorganisme dăunătoare. Este recomandat să adaugi rădăcină de hrean tăiată în fâșii sau rondele în butoi, printre straturile de varză. De asemenea, hreanul contribuie la păstrarea texturii crocante a verzei, prevenind înmuierea acesteia pe măsură ce trec lunile.

Mărarul și cimbrul, aromă și protecție

Mărarul uscat, în special tulpinile cu flori și semințe, este folosit adesea în murături datorită aromei sale distincte și a proprietăților sale conservante. Cimbrul, la rândul său, adaugă nu doar o aromă plăcută, dar și un strat suplimentar de protecție împotriva bacteriilor dăunătoare. Aceste plante aromatice pot fi adăugate între straturile de varză, oferind o aromă complexă și contribuind la menținerea prospețimii verzei pe termen lung.

Frunzele de vișin sau de hrean, pentru un plus de taninuri

Un alt truc folosit de gospodine pentru a menține varza murată crocantă este adăugarea frunzelor de vișin sau de hrean în butoi. Aceste frunze sunt bogate în taninuri, compuși naturali care previn înmuierea verzei și îi mențin textura crocantă. Frunzele se așază pe fundul butoiului și deasupra ultimului strat de varză.

Boabele de piper și usturoiul, pentru un plus de savoare

Piperul negru, sub formă de boabe, și usturoiul sunt alte ingrediente care nu ar trebui să lipsească din butoiul cu varză murată. Acestea nu doar că adaugă un plus de savoare, dar piperul are și proprietăți antimicrobiene, iar usturoiul, cunoscut pentru efectele sale benefice asupra sănătății, contribuie și el la crearea unui mediu neospitalier pentru bacteriile nedorite.

Este esențial să folosești apă curată și de calitate pentru a prepara saramura. În plus, varza trebuie să fie bine presată, astfel încât să rămână complet acoperită de saramură. Pentru a te asigura că varza rămâne scufundată, se folosesc greutăți speciale, cum ar fi pietre curate sau greutăți de ceramică.

Prepararea corectă a verzei murate necesită nu doar răbdare, dar și atenție la detalii și la ingredientele adăugate în butoi. Sarea, hreanul, mărarul, cimbrul, frunzele de vișin sau hrean, piperul și usturoiul sunt elemente esențiale care asigură nu doar un gust deosebit, dar și o conservare perfectă a verzei pe toată durata iernii. Aplicând aceste trucuri, te poți bucura de o varză murată crocantă, aromată și sănătoasă, rezistentă la mucegai și alterare.