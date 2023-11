Ce se mănâncă de Sfântul Andrei. Preparatul care nu trebuie să lipsească de pe masă, aduce numai belşug

Pe data de 30 noiembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Andrei, eveniment marcat cu o cruce roșie și de o importanță semnificativă pentru toți românii. Într-o emisiune, Rednic Ioana, o tânără dintr-un sat, devotată tradițiilor străvechi, a explicat în detaliu semnificația acestei zile sfinte. Ea a subliniat importanța respectării obiceiurilor, menționând că fetele nemăritate trebuie să acorde o atenție specială mâncărurilor consumate în ziua Sfântului Andrei pentru a-și visa ursitul. Ce trebuie să mămânce?

În fiecare an, românii marchează cu bucurie și venerație ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul poporului român, considerat cel care a adus creștinismul în teritoriul geto-dacilor, în zona Dobrogei.

Într-un context în care sute de mii de români își poartă numele în cinstea Sfântului Apostol Andrei, această sărbătoare devine un moment deosebit de important pentru poporul român și pentru creștinii din întreaga lume.

Sfântul Andrei, supranumit și „Cel dintâi chemat”, a fost apostolul care a răspuns primul chemării lui Iisus Hristos la apostolat, jucând astfel un rol crucial în răspândirea Evangheliei în rândul geto-dacilor.

Într-o emisiune recentă, Rednic Ioana, o tânără dintr-un sat, a subliniat importanța tradițiilor transmise din generație în generație. Ea a vorbit despre semnificația zilei Sfântului Andrei și a adus în discuție un obicei specific: fetele nemăritate ar trebui să acorde atenție specială mâncărurilor consumate în această zi pentru a-și visa ursitul.

„ Această zi are mai mult semnificații. Se spune că Sfântul Andrei a fost ocrotitorul românilor și în ziua de Sfântul Andrei, se zice că fetele își află ursitul. Mai multe locuri se vor lega ca să ne ocrotească de animalele sălbatice și se mai zice că de la Sfântul Andrei și până la Crăciun, femeile nu au voie să toarcă” a povestit tânăra.

În preajma sărbătorii Sfântului Andrei, tinerele nemăritate aderă la tradiții și superstiții specifice pentru a afla cine le va fi ursitul. O practică răspândită în această zi presupune ca fetele să nu guste nimic pe parcursul întregii zile și să frământe o plăcintă simplă din apă, făină și sare.

După ce au pregătit această plăcintă, tinerele se angajează într-un gest simbolic: mănâncă doar jumătate din creația lor culinară și pun restul sub pernă înainte de culcare, cu speranța că Sfântul Andrei le va dezvălui, în vise, chipul ursitului.

”Fetele nemăritate își fac plăcintă și o pun sub pernă și își visează la noapte ursitul. Nu am mâncat nimic, acum o să fac plăcinta și o să mănânc jumătate, iar jumătate o să o pun sub pernă ca să îmi visez ursitul .”, a povestit tânăra.