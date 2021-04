Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci branză pe pâine. Mihaela Bilic a dezvăluit secretul acestor ingrediente

Mihaela Bilic a dezvăluit marele secret al ingredientelor extrem de des consumate de români. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci brânză pe pâine? Mulți facem această combinație, mai ales la micul dejun.

O combinație extrem de rapidă și care este sățioasă și are, de fapt, și alte beneficii în prim-plan. Concret, este vorba despre brânză consumată simplu, pe pâine. Un cunoscut medic nutiționist a discutat despre alegerea pe care o fac mulți dintre români, mai ales la micul dejun unde aleg să mănânce deseori ceva sărat și simplu.

Există anumite ingrediente sau combinații alimentare care îți oferă o stare de bine, iar printre acestea își face loc brânza pe o felie de pâine. Nu este cea mai sănătoasă, dar are un efect antidepresiv, e gustoasă și foarte simplă.

Cantitatea consumată trebuie să fie cu grijă aleasă pentru că specialistul a subliniat că „și dacă brânza îngrașă, tăiați felia mai subțire și puneți lângă ea un colț de pâine…ca să fiți și fericiți.”

Cele mai bune alegeri pentru prima masă a zilei care este extrem de importantă sunt simple în fapt. Simplitatea va câștiga întotdeauna chiar și în farfurie. E recomandat să bei un suc de fructe, să consumi preparate precum omleta simplă alături de roșii, castraveți, salată.

De asemenea, potrivit este și un terci din ovăz cu miere, fructe și alte semințe preum: migdale, nuci, caju sau semințe de chia. Ai putea să îți prepari și ceva dulce precum un iaurt cu fructe, ovăz sau granola.

”De data asta nu mai vorbim despre un aliment, ci despre o combinație interesantă. Și nici despre calorii nu mai vorbim, pentru că pâinea cu brânză are efect antidepresiv – deci nu e important dacă îngrașă, ci rolul pe care-l are în inducerea stării de bine? În alimentele proteice există 2 aminoacizi, tirozină și triptofan, aflați în competiție. Cine ajunge primul la creier, acela determină starea: tirozina are efect de agitație, de trezire, iar triptofanul liniștește, calmează.

Carnea conține preponderent tirozină, iar brânza triptofan. Metoda strategică pentru a crește accesul triptofanului în creier este asocierea dintre proteine și carbohidrați. Când mâncăm glucide/făinoase apare în sânge insulina, care ține tirozina în circulație și lasă cale liberă pentru triptofan. Odată ajuns la nivel cerebral, el stimulează sinteza de serotonină – hormonul stării de bine”

Mihaela Bilic (Sursa: instagram – doctorbilic)