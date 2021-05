Ce se întâmplă în corpul tău dacă înghiți gumă de mestecat, de fapt. În cât timp se elimină

În copilărie cu toții am primit un avertisment de la părinți sau bunici cu privire la înghițitul gumei de mestecat. Cu toate astea, ni s-a întâmplat tuturor să facem din greșeală fix acest lucru. Ce se întâmplă în realitate în corpul tău dacă faci asta? Tu știai că se elimină într-un alt timp decât restul alimentelor?

Ce se întâmplă dacă înghiți gumă de mestecat? În cât timp se elimină?

De-a lungul vieții auzi tot felul de teorii în privința alăturării unor alimente sau a unor mituri în privința mâncării. Există cu sutele, iar majoritatea lucrurilor pe care le-ai auzit din bătrâni nu sunt tocmai potrivite, motiv pentru care în vremurile noastre există specialiști pentru fiecare domeniu care să te asigure că procedezi bine.

Cu toții am auzit de regula de cinci secunde, de răul pe care ni-l face grăsimea sau de portocala care ar fi prima sursă de vitamina C, fiind de departe singurul fruct care are acest beneficiu, dar nu este chiar așa.

Sigur când ai fost mic ai auzit cel puțin o dată că nu este indicat deloc să înghiți guma de mestecat. Iată că acest mit este unul bazat pe realitate, dar are o altă explicație. Părinții sau bunicii îți spuneau că aceasta se lipește de organe. În realitate, nu este deloc benefică pentru că are nevoie de mult prea mult timp pentru a se digera.

Mai exact, 7 ani! Aceasta este un produs lipicios și dulce, conceput pentru a fi mestecat puțin pentru o reîmprospătare a respirației. Are o bază de gumă, rășini, polimeri, coloranți alimentari și arome și e complet nedigerabil trecând prin intestine într-un timp de aproximativ o zi.

Există cazuri care demonstrează că înghițirea repetată a gumei de mestecat poate duce la constipație. Un alt lucru pe care și mai puțini îl știu este că dacă inhalezi gumă de mestecat aceasta poate provoca sufocare, asfixiere și poate fi fatală.

Gumă de mestecat – valori nutriționale

Valoare per

100 g

Calorii (kcal) 360

Lipide totale 0,3 g

Lipide saturate 0 g

Lipide polinesaturate 0,1 g

Lipide mononesaturate 0,1 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 1 mg

Potasiu 2 mg

Carbohidrați 97 g

Fibre alimentare 2,4 g

Zahăr 66 g

Proteine 0 g

Vitamina A 0 IU Vitamina C 0 mg

Calciu 0 mg Fier 0 mg

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0 mg

Vitamina B-12 0 µg Magneziu 0 mg