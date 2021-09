Ce se întâmplă în corpul tău dacă amâni alarma de dimineață. Nu mai comite această greșeală majoră

Ce-ar fi diminețile fără alarmă setată la telefon? Mulți dintre noi preferă să aibă un ceaș deșteptător, dimineața. Pus pe noptieră, lângă pat, telefonul mobil devine cel mai mare dușman al nostru atunci când începe să sune zilnic, pentru a ne trezi. Nu de puține ori apăsăm butonul de amânare al alarmei (butonul Snooze), fără să știm ce se întâmplă în corpul nostru când facem asta.

Nu concepem trezitul dimineața fără alarmă

Petrecem aproximativ trei luni şi jumătate din viaţă apăsând pe butonul de amânare al alarmei de dimineață (butonul Snooze), spun statisticile. Însă cât de sănătos este acest obicei?

Butonul Snooze este colacul nostru de salvare atunci când dorim să mai stăm câteva minute în pat. Nu este nimic mai plăcut ca acele momente în plus de odihnă de care profităm după ce am amânat alarma de dimineață. Pentru organism, însă, nu este tocmai ok.

Persoanele care nu sunt fane ale trezitului de dimineață își pun toată încrederea în butonul Snooze. Zilnic, le este cel mai bun prieten. Cu toate că melodia setată este destul de enervantă în momentul în care deschid ochii, ideea că există un buton de amânare creează o anumită stare de confort. Acest sentiment este înșelător, avertizează specialiștii.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă apeși butonul Snooze

Atunci când amânăm alarma de dimineață, ne minţim singuri că ne va fi mai uşor să ne dăm jos in pat peste câteva minute. În realitate, vom fi și mai obosiți decât dacă ne-am ridica din pat imediat după am auzit alarma. Care este explicația?

Cu aproximativ două ore înainte de trezire, organismul uman începe să se pregătească pentru o nouă zi. Temperatura corpului creşte, iar în organism încep să fie eliberate substanţe chimice, responsabile pentru a ne simţi în formă. Dacă ne ridicăm din pat imediat ce auzim ceasul deșteptător, corpul este pregătit pentru o nouă zi. În schimb, dacă am făcut un obicei din a apăsa butonul Snooze al alarmei, este posibil să ne simțim obosiți pe tot parcursul zilei.

Somnul este perturbat

20.000 de persoane au confirmat acest lucru, în cadrul unui sondaj. Astfel, s-a demonstrat că cei care nu sunt matinali și amână trezitul de dimineaţă se simt mai obosiți pe parcursul zilei, iar calitatea somnului din timpul nopţii este afectată.

Totodată, butonul Snooze poate duce la probleme de sănătate. Când corpul nu are un program fix de culcare şi de trezire, somnul pe timpul nopţii are de suferit. Acest lucru poate duce la schimbări metabolice şi la acumularea de kilograme în plus. De asemenea, somnul perturbat are impact asupra nivelului hormonilor de stres, provocând leziuni ale pielii şi inflamaţii.