Ce se întâmplă în corp după ce înghiți prima mușcătură din hamburger. Pariu că nu știai asta

Ce se întâmplă în corpul tău după ce înghiți o mușcătură dintr-un hamburger? Cu toții mâncăm cu plăcere acest preparat, dar nu știm ce se întâmplă după ce începem să-l consumăm.

Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci un hamburger?

Toți oamenii de peste tot din lume au mâncat cel puțin o dată un hamburger, fie că este vorba de unul cu carne sau unul vegetal. Puțini s-au întrebat, însă, ce se întâmplă în corpul lor după ce îl consumă. Niciun studiu specializat nu a găsit dovada care să ateste că hamburgerii reprezintă o alegere nesănătoasă pentru că aici contează în fapt calitatea ingredientelor pe care le folosești.

Este indicat să îi consumi de la restaurante cu specific unde știi că alimentele din care sunt făcuți sunt proaspete și cât mai puțin sau deloc atinse de E-uri. Totuși, este cunoscut faptul că se descompune diferit față de alte preparate. Un hamburger simplu are peste 500 de calorii, 25 de grame de grăsimi, 40 de grame de carbohidrați, 10 grame de zahăr și 1.000 de miligrame de sodiu – motivul pentru care nutriționiștii ne recomandă să nu abuzăm cu consumul lui.

Când preparatul intră în corp, intră implicit în contact cu fluxul sangvin la aproximativ 15 minute de când ai luat prima mușcătură. În acest mod vei experimenta o creștere importantă a glucozei în sânge pe măsură ce organismul transformă toate caloriile în energie. Lucrul acesta declanșează eliberare de insulină, deseori prea multă, lucru care te face să te simți din nou înfometat. Repetarea primei acțiuni poate duce la rezistența la insulină, precursor al diabetului. Acest lucru ar apărea din cauza stresului oxidativ asupra celulelor, conform cercetătorilor.

Valori nutriționale

Valoare per

100 g

100 g

Calorii (kcal) 294

Lipide totale 14 g

Lipide saturate 5 g

Lipide polinesaturate 0,4 g

Lipide mononesaturate 5 g

Lipide trans 0,8 g

Colesterol 47 mg

Sodiu 414 mg

Potasiu 226 mg

Carbohidrați 24 g

Fibre alimentare 0,9 g

Zahăr 4,2 g

Proteine 17 g

Vitamina A 0 IU Vitamina C 0 mg

Calciu 102 mg Fier 2,9 mg

Vitamina B6 0,2 mg Vitamina B-12 1,4 µg

Magneziu 20 mg

Ce părere au specialiștii?

„Carnea de vita grasa, imbibata in ketchup dulce si pusa intre doua bucati de chifle facute din faina rafinata? Nu, mersi”, spune David Katz, director la Yale University Prevention Research Center. „Burgerii sunt bogati in proteine, viatmina B12 si fier. In plus, daca faceti burgerii acasa, puteti controla ingredientele, maximizand ingredientele bune si minimizandu-le pe cele daunatoare”, Kristi King, dietetician la Spitalul de copii din Texas, conform medlife.ro.