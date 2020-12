Ce se întâmplă cu What’s Up și problemele sale cu legea. Tribunalul a dat decizia finală

Se pare că What’s Up va scăpa de problemele pe care le are cu legea. Vedeta așteaptă cu sufletul la gură decizia instanței cu privire la confirmarea renunțării la urmăririi penale. Informații de ultimă oră despre artist.

Ce se întâmplă cu dosarul pentru deținere de droguri

What’s Up pare să fi scăpat scăpat de problemele cu legea. Artistul, anchetat într-un dosar care îl putea băga la închisoare ar fi reușit să-i ”înduplece” pe procurori, după ce ar fi colaborat în anchetă. Așadar, oamenii legii au hotărât să renunțe la urmărirea penală în cazul cântărețului.

Potrivit unor surse Cancan, pe rolul Tribunalului București a fost demarată o acțiune care are ca obiect ”confirmare renunțare urmărire penală” pentru intimatul Marius Marian Ivancea. What’s Up mai are puțin timp de așteptat până va primi confirmarea magistraților. Asta deoarece termenul stabilit pentru pronunțarea deciziei este 29 ianuarie 2021.

What’s Up, probleme cu legea

În urmă cu aproximativ un an de zile, What’s Up a provocat un scandal monstru în apartamentul partenerei sale, Alice Badea. Artista s-a temut pentru viața ei și a sunat la 112. În urma apelului, polițiștii au ajuns la apartamentul vedetei din centrul Bucureștiului, iar când artistul i-a văzut a devenit și mai recalcitrant. Ca să evite escaladarea conflictului, oamenii legii l-au încătușat pe What’s Up și l-au dus la secție. Toată întâmplarea a avut loc în jurul orei 19:30 seara, iar la secția de poliție au mers de urgență și părinții artistului.

Acum un aproximativ un de zile, cu puțin timp înainte de Crăciun, Marius Marian Ivancea, alias What’s Up, a fost săltat de un echipaj al Secției 17 de Poliție. Deoarece cântărețul era agresiv, polițiștii au încercat să-l imobilizeze, moment în care artistul l-a mușcat de picior pe unul dintre ei. Mai mult, vedeta i-a amenințat pe polițiști cu bătaia și ar fi afirmat chiar că va apela la bătăuși profesioniști pentru a se răzbuna.

Whats Up, despre neînțelegerile din cuplu, dar și despre momentele frumoase

Relația lui What’s Up cu Alice a început anul trecut, la scurt timp după ce artistul a divorțat de fosta sa soție, Simina. Cei doi erau împreună chiar din liceu. Potrivit unor zvonuri relația cu Alice ar fi început chiar din timpul mariajului cu Simina.