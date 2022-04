Ce se întâmplă cu voucherele pentru români în 2022. E oficial, toți trebuie să afle

Ce se întâmplă cu voucherele pentru români în 2022. Premierul Nicolae Ciucă a răspuns la întrebarea dacă Guvernul îşi permite să plătească din fonduri proprii tichetele menite să vină în sprijinul românilor cu venituri mici. Ce a spus premierul Nicolae Ciucă, ieri, la Buzău, unde a vizitat o fabrică de ulei.

Nicolae Ciucă a dat asigurări că Guvernul are fondurile necesare, ca să aloce voucherele destinate persoanelor vulnerabile. Totodată, șeful Executivului a reamintit că jumătate din fondurile necesare vor fi asigurate din finanţare europeană.

„În acest moment, valoarea totală a acestei măsuri de asigurare a 50 de euro la două luni pentru persoanele vulnerabile. Am precizat din momentul în care am lansat pachetul de măsuri că 50% sunt bani europeni, 50% sunt bani de la bugetul de stat.

Șeful Executivului a vizitat ieri o fabrică de ulei din județul Buzău, cu 600 de angajați și cu o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro.

„Produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporţie de 40% din necesarul de comun de ulei din ţara noastră. Ţinând cont de situaţia de securitate, am apreciat că este absolut necesar ca la nivelul Guvernului să luăm măsuri pentru siguranţa alimentară şi în felul acesta în urma consultărilor pe care le-am avut în ultima perioadă am decis să venim în deplin consens cu ceilalţi membri ai coaliţiei cu acest set de măsuri „Sprijin pentru România” în cuprinsul căruia pentru agricultori avem asigurat un sprijin de aproximativ 300 de milioane de euro capital de lucru, iar pentru procesatori de asemenea avem asigurat un pachet de aproximativ 200 de milioane de euro.

Totodată, ţinând cont de potenţialul agricol al ţării noastre, am considerat necesar să venim în sprijinul şi în încurajarea fermierilor români să proceseze la fabricile din România, asigurându-le un procent de 10% compensare pentru cantităţile de produse pe care le procesează în ţara noastră.

Înainte să ajung aici am avut posibilitatea să merg la o companie care procesează PET-uri şi de asemenea echipamente de uz casnic, în sensul în care folosesc deşeurile din PET şi produs fibră. De asemenea, ceea ce înseamnă aparatură electrocasnică este refolosită şi există un potenţial cât se poate de bun. Există proiect bune ca România să se poată înscrie în acel pachet decis la nivelul UE „Fit for 55″

E vorba de a produce cât mai ecologic, de a ne înscrie în setul de măsuri pentru economia circulară. Aici, la Buzău, am putut să văd că au fost deja demarate astfel de iniţiative”, a mai declarat şeful Executivului.