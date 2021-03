Ce se întâmplă cu șomajul tehnic în 2021. Guvernul a făcut anunțul zilei pentru milioane de români

Noi detalii despre șomajul tehnic din 2021. Ce a stabilit recent Guvernul României? Toți cetățenii trebuie să ia la cunoștință veștile – termenul limită pentru ajutorul de la stat de care pot beneficia.

Șomaj tehnic 2021. Detalii despre decizia Guvernului

Alexandru Muraru a venit cu noi precizări cu privire la ajutorul din partea statului. Deputatul liberal a declarat că Guvernul va acoperi în continuare indemnizațiile persoanelor care se află în șomaj tehnic până la data de 30 iunie a.c, acest fiind termenul limită:

”Guvernul va continua să acorde indemnizație de șomaj tehnic până la 30 iunie 2021 pentru angajații din domeniile în care se mențin restricțiile impuse de autorități pentru combaterea răspândirii COVID-19.”

Suma estimată pentru anul 2021 este de 798 de milioane de lei, iar scopul măsurii în cauză este acordarea sprijinului în vederea menținerii locurilor de muncă și prevenirii creșterii șomajului în această perioadă de pandemie.

„Indemnizația acordată salariaților este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. În 2020 au beneficiat 1.198.079 de salariați de acest program, cu o valoare de aproape un miliard de euro!”, a mai detaliat liberalul. Muraru a transmis și că bugetul coaliției de guvernare pentru anul 2021 este unul al investițiilor, chiar și cu regresul aferent cauzat de criza sanitară.

Care sunt principiile pe care se așează bugetul pentru 2021?

”Anul acesta, alocarea bugetară aferentă investițiilor este de 62 miliarde de lei. Vorbim de cel mai mare buget alocat acestui sector din ultimele trei decenii și cu o majorare de 8,9 miliarde lei față de anul 2020. Raportat la criza pandemică prin care trecem, Guvernul a reușit să construiască un buget care să acopere nevoile societății românești și să pună bazele unui amplu proces de consolidare a finanțelor publice ale țării. Principiile pe care se așează bugetul de stat pentru anul 2021 îmi dau garanția că vom avea o creștere economică generată de investițiile publice. Concomitent cu oportunitățile de atragere a finanțărilor europene, am convingerea că, păstrând consecvența politicilor financiare, la finalul anului 2024 vom reuși să aducem nivelul de trai al românilor în media Uniunii Europene”

Alexandru Muraru, deputat PNL

Cine beneficiază?

-salariații angajatorilor care și-au redus sau întrerupt temporar, parțial sau total activitatea, ca urmare a efectelor crizei sanitare;

-PFA-urile, întreprinderile individuale, profesii liberale și persoanele fizice a căror venituri sunt realizate din drepturi de autor, care își întrerup activitatea pe perioada stării de urgență.

Documente necesare:

cerere;

declaratie pe proprie răspundere;

lista cu angajații care intră în șomaj tehnic.

Pași pentru acordare

Pasul 1: Suspendarea temporara a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, se face in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operare in REVISAL).

Pasul 2: Solicitarea indemnizației pentru perioada de șomaj tehnic (la email: ajofm@ag.anofm.ro) în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației.

Pasul 3: Verificarea documentelor transmise.

Pasul 4: Plata sumelor privind indemnizațiile de care beneficiază salariații: