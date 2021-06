Ce se întâmplă cu părinții care refuză vaccinarea copiilor. Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul ferm

Numărul adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani vaccinați împotriva coronavirusului a ajuns la 5.000. România este prima țară europeană care a început acest proiect de imunizare a copiilor și adolescenților, de pe data de 2 iunie. Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul ferm. Ce vor păți părinții care aleg să nu-și vaccineze copiii.

Doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19 a explicat ce se va întâmpla în cazul părinților care nu vor să-și imunizeze copiii împotriva virusului Sars-Cov-2.

„Cred că este un mesaj puternic, un semnal puternic pe care generația tânără îl dă, pentru că, indiferent cum am vedea lucrurile și din ce perspective ne-am uita, copiii reprezintă viitorul nostru și dacă nu avem grijă la acest viitor cu siguranță în acel viitor vom trăi peste ani de zile. Tocmai de aceea este foarte important să decidem corect, informat pentru copiii noștri”, a adăugat coordonatorul CNCAV.

Reputatul medic pune accent pe această campanie de vaccin, având în vedere că și el este tatăl a doi copii de 6 și 11 ani. Specialistul a amintit și de epidemia de rujeolă din 2016, în urma căreia s-au îmbolnăvit peste 20.000 de copii care erau nevaccinați și, din păcate, 60 de decese.

„Nu pot să uit că sunt tatăl a doi copii și când mă gândesc la ei mă gândesc la responsabilitate. (…) Este foarte greu să vorbeşti despre copii în termeni simpli (…), ei se uită la noi ca la Dumnezeu şi tocmai de aceea responsabilitatea noastră pentru deciziile noastre, ca adulţi, este foarte mare.

Tocmai de aceea îmi este greu să-mi explic cum putem să nu prevenim anumite boli infecţioase care sunt prevenibile prin vaccinare, să avem încă decese din cauza rujeolei şi vă dau exemplul ultimilor ani: în cadrul epidemiei de rujeolă au fost peste 20 de mii de copii care au fost infectaţi, peste 64 de decese, toate apărute la copiii nevaccinaţi.

Este inadmisibil ca în anul 2021 să avem acces la servicii medicale şi să nu putem să le accesăm. Avem, din păcate, copii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni cronice, care sunt în evidenţă cu boli neoplazice, cu boli hematologice, cu diabet, cu obezitate, cu boli cardio-vasculare, cu boli renale.

Or, este foarte complicat să fii în piele unui părinte care are în grijă un astfel de copil, un copil vulnerabil care are aceleaşi drepturi la viaţă, la sănătate, la educaţie ca toţi ceilalţi copii. În felul acesta, oferind această posibilitate de prevenţie copiilor vulnerabili putem să fim mai siguri pe mediul în care ei merg.”, a subliniat Valeriu Gheorghiță, potrivit realitatea.net.