Ce se întâmplă cu harta României. Anunţul făcut de ministrul Dezvoltării, țara trebuia reorganizată teritorial

De mai mulți ani în România se discută despre o reorganizare administrativ teritorială, care ar presupune comasarea unor localități. Așadar, ce se întâmplă cu harta României. Anunţul făcut de ministrul Dezvoltării care arată clar că țara trebuia reorganizată teritorial.

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, a anunțat că el personal este adeptul reorganizării administrativ-teritoriale a ţării şi speră ca viitorul Parlament să creeze cadrul legal necesar pentru asta.

Astfel, el a recunoscut că în acest moment nu e posibilă această reorganizare, pentru care spune că este nevoie de modificarea Constituției.

“Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale, chiar dacă de multe ori nu am fost pe placul multor colegi care sunt în administraţia publică locală sau judeţeană. După cum bine ştiţi, o perioadă de trei ani de zile am fost preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, am avut experienţă şi ca primar timp de 12 ani, şapte ani de zile am fost preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.