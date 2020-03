Ce se întâmplă cu Gina Pistol și emisiunea Asia Express, la Antena 1. Anunțul oficial de la producători

Grila de programe a postului Antena 1 se modifică din cauza epidemiei de COVID-19. Ce se întâmplă cu ”Asia Express”, emisiune prezentată de Gina Pistol și difuzată pe Antena 1?

Epidemia de COVID-19 a modificat programul show-urilor televizate, în special a celor în direct sau a celor care se filmează cu un anumit decalaj. Situația este salvată de emisiunile care și-au încheiat filmările deja, cum ar fi ”Asia Express”. Cel mai dur reality difuzat pe Antena 1 își schimbă acum programul de difuzare.

Aventura va fi, de săptămâna viitoare, și miercurea, tot de la ora 20:00. Astfel, va avea patru zile pe săptămână (duminică, luni, marți și miercuri) și va lua locul serialului ”Sacrificiul” ale cărui filmări au fost suspendate, ca măsură de prevenție în contextul epidemiei.



De menționat este că ”Sacrificiul” nu iese de tot din grila Antenei 1, ci va fi mutat mai târziu, de la ora 22:00, tot miercurea. Diferența este că va fi mai scurt, adică va avea numai un episod de 45 de minute, față de trei episoade câte erau până acum.

Emisiunea ”Next Star”, cu Dan Negru, a ieșit din grilă după numai o ediție. Filmările au fost oprite din aceleași motive. De acum, locul său va fi luat, joia, de filme. După film, din 26 martie, stația va avea emisiunea ”The Wall – Marele zid”. Show-ul vine cu ediții din sezonul doi, filmate mai de mult, dar nedifuzate până acum pe sticlă.

„Am suspendat filmările la Next Star ! Pentru că Next Star e despre îmbrățișări și deocamdată nu le mai putem face… Așa că ne oprim puțin ca să ne îmbrățișăm mai puternic cât de curând ! Când veți vedea din nou la televizor copii îmbrățișați la Next Star vom ști ca totul a trecut…”, a scris Dan Negru pe Facebook.