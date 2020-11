Ce se întâmplă cu bolnavii de virus aflați în stare gravă. Klaus Iohannis a făcut anunțul ferm

România se duce tot mai mult spre un adevărat colaps în sistemul medical. Cu peste 10.000 de cazuri în 24 de ore, spitalele din România tind să se oprească. Singura variantă fiind transferarea pacienților în alte țări. Președintele Klaus Iohannis a emis această idee ieri.

Vineri, 6 noiembrie, România a trecut de pragul critic, prezis de specialiști, de 10.000 de cazuri. Într-un sistem medical și așa sufocat, actuala pandemie nu a făcut altceva decât să scoată la lumină impotența unui sistem aproape distrus.

Lipsa de echipamente, dar mai ales lipsa de personal medical, pune spitalele din România în postura de a-și închide ușile pentru viitori noi infectați. Nu mai punem la numărătoare faptul că dintre medicii din prima linie, mulți au ajuns din medici, pacienți infectați.

Ieri, într-o nouă conferință de presă, ca multe altele în ultima vreme, Președintele Klaus Iohannis ne-a dojenit încă odată să purtăm masca și să fim cuminți și să ne spălăm pe mâini. Întrebat de noua evoluție epidemimologică și despre numărul de noi infecții, Președintele Klaus Iohannis a venit cu soluția salvatoare.

”Am discutat această variantă cu ministrul Sănătății. În momentul acesta în România există spațiu și la terapie intensivă, și locuri pentru bolnavi care nu au încă forme foarte grave. Am inițiat deja câteva contacte cu alte state cu care avem relații speciale. Ssper să nu ajungem acolo, dar, in extremis, da, avem contacte și le vom valorifica”, a răspuns Iohannis.

Încă de la momentul zero a pandemiei în România, sistemul medical românesc era deja pe ventilație, iar acum se dovedește adevărat, dacă mai era necesar. Lipsa banilor de la bugetul de stat pentru investițiile într-un sistem medical viabil a dus la acest moment crucial. Mai ales acum, în această peroadă se văd și mai bine lipsurile acestui sistem. Cu 287.062 de persoane infectate, la nivel național, cu o creștere progresivă a noilor infectări pe zi, Președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL dă vina doar pe populație pentru actuala criză. Ba mai mult de-atât, se instaurează noi măsuri restrictive, aproape un lockdown, dar nu se ia în considerare amânarea alegerilor. Raed Arafat tot ieri anunța un studiu în care se vorbea de agresiunea virusului pe timp de noapte. Alți specialiști vin și zic așa cum a declarat și Vasile Astărăstoae:

”Am mai înțeles că noaptea nu se circulă. A spus Raed Arafat că are el un studiu care recomandă că noaptea să nu se circule pentru că virușii sunt mai agresivi noaptea. Eu nu am găsit studiul acela. În PubMed sunt listate peste 30.000 de articole care vorbesc numai despre coronavirus. Nimeni nu a ajuns la nicio concluzie. Un studiu poate să spună dacă e bine să circuli noaptea, alt studiu poate să spună că este recomandabil, pentru că noaptea nu sunt locuri aglomerate, virusul nu mai plutește prin aer. Este o harababură și am renunțat să mă refer la modul în care se gestionează această corona-criză”.