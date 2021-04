Ce se întâmplă acum cu Mioara Roman. Vestea excelentă de la centrul de recuperare

Vești grozave despre Mioara Roman. Ieri, fiica Oana Roman a fost la centrul pentru recuperare de lux și a luat-o pe mama ei acasă. Vedeta a dat mai multe detalii despre reîntâlnire.

Mioara Roman a petrecut o lună într-un centru pentru recuperare de lux, în București. Luni, aceasta a fost externată, iar Oana Roman a mers pentru a o lua acasă. Aceasta din urmă a împărtășit cu fanii de pe Instagram bucuria de a fi adus-o pe mama ei acasă. Ea le-a povestit admiratorilor că Mioara Roman se simte mult mai bine datorită tratamentelor pe care le-a primit. De asemenea, a completat că părintele ei va reveni la centrul de recuperare pentru procedurile de acolo, întrucât „i-au prins foarte bine”.

„Gata! Am ajuns să o recuperăm pe mama și așteptăm aici, în hol. Mama va veni acasă, dar probabil că peste o perioadă va reveni ca să mai facă o tură de proceduri și de tratamente, pentru că i-au prins foarte, foarte bine și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru toată grija și ajutor pe care i l-au acordat mamei”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

„Am avut o zi de aia grea rău. (…) Am adus-o pe mama acasă, este totul în regulă și abia acum am reușit să mă odihnesc un pic, să pot să mă opresc din toate activitățile. Am ajuns acasă, mă rog, până am instalat-o pe mama, i-am dat Isei să mănânce. A fost cu treabă multă și acum încerc să mă relaxez un pic”, a continuat aceasta.