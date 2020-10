Ce se întâmplă acum cu ‘mama FNI’. Vestea de ultimă oră despre Ioana Maria Vlas

Veste incredibilă pentru Ioana Maria Vlas, dar șocantă pentru români. Ce se întâmplă cu dosarul FNI? Decizia judecătorilor este strigătoare la cer.

„Mama FNI” a scăpat de datoriile către oamenii pe care i-a înșelat alături de alți escroci. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a fost obligată să plătească despăgubirile din cadrul celebrului dosar FNI. În consecință, AAAS a încercat să îi tragă la răspundere pe vinovați, cei care de drept trebuiau să înapoieze banii, solicitând ca aceștia să fie executați silit. Judecătorii au respins cererea, astfel că toți, în frunte cu Ioana Maria Vlas, au scăpat de orice îndatorire. În cursul săptămânii trecute, sentința a rămas definitivă. În acest context, victimele infractorilor condamnați vor primi bani de la stat, nu de la cei care i-au furat. AAAS mai avea de plătit despăgubiri de aproape 330 de milioane de lei la finele lui 2017 unui număr de peste 20.000 de persoane juridice în urma prăbușirii FNI.

Statul a rămas astfel să plătească pentru escrocheriile ei. În timpul acesta, Vlas se relaxează într-un sat de lângă Sibiu, unde crește găini, pescuiește, grădinărește, se reculege și își face planuri pentru viitor, departe de viața obositoare de la Capitală. „Nu am timp să mă plictisesc. Când nu sunt în grădină, pescuiesc. Când plouă sau am dureri, stau şi citesc, scriu… Iubesc locul acesta! Nu m-aş mai întoarce niciodată în Capitală”, mărturisea, în urmă cu șase ani, pentru SPYNEWS, „Mama FNI”.

„Sunt de acord să fiu pedepsită pentru faptele mele, dar nu sunt singura responsabilă. Cine este responsabil să returneze banii. S-a spus că eu am fugit cu banii, dar u este adevărat. Am fost veselă pentru că mi-am revăzut mama după atâția ani și pentru că orașul arată ca unui occidentat, dar am fost tristă pentru că din păcate mama mea nu mă mai poate vedea, pentru că are 90 de ani și este oarbă”

Ioana Maria Vlas (2008)