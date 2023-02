Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1, de fapt. Vedeta a renunţat la un venit de invidiat

Ziua de ieri a adus o veste tristă, mai ales pentru fanii „Chefi la Cuțite”, sau „America Express”, care așteptau revenirea în forță a vedetei. Într-un comunicat emoționant, Gina Pistol anunța că se retrage din proiectele în care era implicată la Antena 1, motivul fiind unul singur, micuța Josephine. Deși motivația vedetei este una reală, totuși prin această decizie renunță la un venit consistent pe care-l primea de la Antena 1 în aceste proiecte, iar mulți fani s-au întrebat ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1, de fapt. Asta află citind mai departe.

„Anul acesta am decis să-mi închei povestea”

Povestea care a durat mai bine de 7 ani a luat sfârșit ieri, printr-un comunicat emis de vedeta Antena 1. Decizia, deși una grea spune Gina Pistol, a venit ca urmare a faptului că își dorește să-și dedice timpul familiei, și mai ales micuței Joshepine.

Pe de altă parte, rememorând cum a ajuns una din cele mai iubite și apreciate imagini a postului, într-un alt interviu vedeta povestea că vroia să fie concurentă la „Asia Express”, fără să se gândească că va ajunge vreodată prezentatoarea acestui show, spunând atunci că „Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să particip”. Decizia de a se retrage nu a fost ușoară, iar textul scris de vedetă este cu adevârat plin de emoție, dar și de regrete:

Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”, scrie vedeta Antena 1.

Ce salariu avea Gina Pistol în acești ani

Încă de la primul sezon de „Chefi la Cuțite”, Gina Pistol a fost prezența fermecătoare a show-ului, iar momentele de acest gen nu se pot uita așa ușor. Dar, cum era și normal, pentru prestațiile sale Gina Pistol avea să încaseze o sumă frumușică pentru fiecare sezon în care a fost în postura de prezentator. Pentru cooking-show-ul „Chefi la Cuțite”, vedeta încasa nu mai puțin de 15.000 de euro, iar la un calcul matematic rapid, pentru cele 10 sezoane în care fanii au putut-o urmări, Gina Pistol a încasat 150.000 de euro.

În ceea ce privește celălalt show, „Asia Express, prin contractul dintre Antena 1 și partenera de viață a artistului Smiley, avea să încaseze nu mai puțin de 18.000 de euro pe lună, așa că, în concluzie, Gina Pistol renunță la un venit substanțial prin decizia anunțată ieri.

Ultimul sezon de „Chefi la Cuțite” cu Gina Pistol ca și prezentator va fi difuzat din această primăvară, ulterior producătorii fiind nevoiți să se gândească la o nouă imagine, nefiind exclus ca Irina Fodor, cea care a preluat și cârma „America Express”, să revină și în cadrul cooking-show-ului sau, cine știe, să fie prezentat de o nouă vedetă.