Ce salariu are Marian Godină pe iulie 2021. Fanii lui s-au revoltat când au văzut această sumă

Marian Godină a dezvăluit ce salariu a încasat. El a făcut o postare pe pagina lui de Facebook în care le-a spus urmăritorilor că i-a intrat salariul.

Celebrul polițist a postat extrasul de card cu suma pe care a primit-o de la Inspectatorul de Poliție Județean Brașov.

Marian Godină are o vechime în munca pe care o prestează ca polițist de 15 ani. El a ținut să menționeze că salariul este puțin mai mic decât în lunile în care a avut concediu de odihnă, dar a avut și încasări mai mari, când a lucrat în weekend.

Au fost luni în care am luat chiar și 5000 de lei, dar atunci am prins multe sâmbete și duminici.Vechime în poliție 15 ani”, a scris Godină pe pagina lui de Facebook, atașând fluturaș de salariu.

Tot pentru acuratețe, cred că am avut și câteva zile din luna în plată care m-au prins în concediu de odihnă, deci e ceva mai mic decât de obicei.

Polițistul a încasat 4.388 de lei de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

Au fost și câteva comentarii care i-au atras atenția că el a fost cel care și-a ales această meserie și că arată doar ceea ce vrea.

„Pai TU ai ales serviciul asta ! Nu te-a forțat nimeni. Și apoi….banii din mass media, royalitatile de la cărțile publicate, tot…”fâs -ul”, asta nu-l postezi ?

Fii onest ! De ce arați doar ceea ce vrei sa pari un “saracutul cât muncește pe un salariu așa mic”, între timp “saracutu’” își face vacante in Grecia, are ditamai casoaia, animale, orătănii ,etc. Hai sa fim onesti!”, a fost unul dintre comentarii.