Ce salariu a avut Carmen Grebenișan prima dată când s-a angajat. „Am avut și colaborări de 300 de euro, mi s-a părut enorm!” EXCLUSIV VIDEO

Carmen Grebenișan se numără astăzi printre cei mai bine cotați influenceri, are propria afacere și își permite să aleagă cu ce brand-uri bate palma pentru promovarea unor produse în schimbul unor sume cu multe zerouri în coadă, spre deosebire de începuturi, când era remunerată doar cu câteva sute de euro. În exclusivitate pentru Playtech.ro., prietena Alinei Ceușan ne-a povestit despre primul ei job, dar și primele contracte care i-au sporit substanțial veniturile în perioada în care era studentă.

Carmen Grebenișan și prietena ei, Alina Ceușan, fac bani împreună, dar și separat, ca influenceri. Cele două amice au intrat în lumea online-ului dintr-o joacă, fără să aibă habar că vor ajunge la statutul financiar de care se bucură astăzi. De când a devenit majoră, Carmen Grebenișan a învățat să fie responsabilă pentru deciziile pe care le ia.

„Părinții mei stau în Londra de mult timp, deci cumva eu sunt cam singură prin România, toate rudele mele sunt plecate, sunt singură și neliniștită. Când am avut 18 ani, ei au plecat, eu am plecat la Cluj, pentru că sunt din Târgu Mureș. A fost perfect, mi-a plăcut toată viața să fiu singură, să merg, să nu depind de nimic, să nu stau acasă, să nu am ore din alea la care trebuie să mă întorc”, a povestit Carmen pentru Playtech.ro.

Fosta concurentă de la Dancing on Ice și-a dorit dintotdeauna să fie independentă financiar. Aflată într-un anturaj în care fiecare avea un anumit venit, iar ea era doar studentă, Carmen s-a gândit că e momentul să acționeze.

„A fost greu, știu că am avut o relație în care prietenul meu de atunci era mai mare ca mine și eram într-un anturaj în care toți aveau peste 30 de ani, eu având 20. Mă simțeam mereu cea mai fraieră, adică toată lumea face bani și eu eram așa: „Bă, dar eu chiar așa fraieră sunt?” Și asta m-a motivat văzând la toate fetele, toată lumea avea o afacere, și am zis: eu chiar nu fac nimic? Nu se poate! Mă frustra!”, ne-a povestit ea.

În acea perioadă, ea și Alina Ceușan erau cunoscute pe o platformă de socializare, dar nu aveau vreun câștig în afară de valul de simpatie din partea internauților. Ulterior, pe lângă fotografii, fetele și-au făcut un blog, care le-a adus în atenția diverselor firme, care aveau nevoie de promovare. Aflate la început de drum, cele două nu aveau pretenții financiare, ci acceptau sumele propuse.

„Eram la facultate încă, cochetam cu ideea asta de online, noi atunci eram cunoscute pe Hi5, era un nou val de platformă, pentru că ne tot pozam pe afară și ne îmbrăcam în tot felul de ținute, dar cam atât, eu și Alina rămâneam acolo, la nivelul acesta. Asta ne plăcea să facem, nu știam că se poate transforma în ceea ce se întâmplă acum.

Niciodată nu am crezut așa ceva. Am făcut din pură pasiune, până la urmă s-a transformat asta încet încet printr-un blog, pe blog au apărut cererile de promovare contra cost și așa am început să ne întreținem, prima mea colaborare a fost un barter de 200 de euro și apoi am avut colaborări pe sume de 300 de euro și mi s-a părut enorm. Nu pot să cred că ăstia sunt banii mei!”, a declarat, pentru Playtech.ro., Carmen Grebenișan.