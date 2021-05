Ce s-a întâmplat după ce Irina Rimes s-a vaccinat. Scandal cu vedeta în prim-plan

Irina Rimes s-a vaccinat, de curând, împotriva coronavirusului. Fosta jurată de la Vocea României a imortalizat momentul important într-o fotografie pe care a urcat-o, ulterior, pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Reacția unuia dintre internauți a șocat-o pe frumoasa brunetă. Scandal cu vedeta în prim-plan.

Cântăreața originară din Republica Moldova a specificat faptul că a luat decizia de a se imuniza împotriva virusului COVID-19 pentru a încerca să „revenim la normal cât mai curând posibil”. Irina Rimes a menționat faptul că s-a vaccinat anti-COVID din propria inițiativă, nefăcând parte din vreo campanie de promovare, reprezentându-și propriile interese.

Doar că lucrurile nu au ieșit așa cum se gândea artista. Irina Rimes a fost certată aprig de către unul dintre admiratorii săi din mediul online pentru că a ținut să specifice faptul că nu este plătită de nimeni ca să vorbească despre importanța vaccinării populației împotriva coronaviruslui.

Reacția Irinei Rimes nu a întârziat să apară. Răspunsul edificator pe care celebra cântăreață i l-a dat fanului băgăcios a fost apreciat de două mii de oameni. Solista s-a apărat spunând că a făcut ceea ce i-a dictat simțul civic, punând accent pe faptul că ea nu crede în teoriile conspiraționale care circulă de câteva luni de zile.

„Am postat pentru ca așa-mi dictează simtul civic. Pentru ca am încredere in ce-mi spun doctorii și cred ca ar trebui sa avem cu toții încredere. Când ma doare ceva, nu caut răspunsuri pe forumuri ci ma duc la doctor. Nu cred in valurile informaționale nefiltrate ce se perinda pe retelele sociale ca și cum ar fi o mare de stiri și poți sa-ti alegi ce-ti convine si ce nu.

Nu ma cumpara toate teoriile conspirationale ce se plimba din gura in gura. Iar dacă tot vorbim de sistem, eu cred ca sistemul suntem noi, cetățenii, și dacă nu vom participa la îmbunătățirea lui , acesta nu va funcționa niciodată in favoarea noastra, și aici ma refer nu doar la vaccin. Și, DA, am postat pentru ca vreau concerte cu OAMENI IN PUBLIC.

Acesta este răspunsul meu la întrebarea “ de ce ai postat?”. Va doresc doar sănătate și sărbători fericite tuturor celor care sărbătoresc Sfintele Pasti.”, a completat artista pe Facebook.