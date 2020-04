Ce s-a întâmplat cu părinții Mihaelei Runceanu, după ce artista a fost ucisă. Suferă și după 30 de ani

Părinții Mihaelei Runceanu încă nu pot uita momentele când au aflat că fiica lor a fost ucisă. Nu trece o zi fără ca aceștia să se gândească la Mihaela Runceanu și la modul atât de tragic în care a trecut pe lumea cealaltă. Mai mult, aceștia consideră că în casa fiicei sale s-a mai aflat cineva, în noaptea fatidică, alături de criminal.

Ce s-a întâmplat cu părinții Mihaelei Runceanu, după ce artista a fost ucisă

La 30 de ani de la dispariția în mod tragic a cântăreței Mihaela Ruceanu, familia ei încă nu se poate împăca cu ideea că fiica lor talentată și frumoasă nu mai este. Călăul său a fost eliberat și deja și-a refăcut viața în străinătate.

Moartea Mihaelei Runceanu a creat în sufletul părinților săi o adevărată prăpastie, durere și suferință. Iar după 30 de ani de la tragicul incident, părinții ei fac dezvăluiri cutremurătoare. Ei susțin că nici până în ziua de azi nu au aflat întregul adevăr, dar sunt siguri că în garsoniera fiicei lor nu a fost un singur criminal.

Ce s-a întâmplat cu asasinul Mihaelei Ruceanu

Elena și Nicolae Runceanu nu au găsit nici acum puterea de trăi fără Mihaela, însă merg aproape zilnic la mormântul ei, unde vorbesc cu fiica lor, care însă nu îi mai poate asculta. Mihaela Runceanu a fost ucisă pe 1 noiembrie 1989. Solista care a încântat sufletele a sute de românii prin melodiile sale a fost ucisă cu brutalitate în propria sa locuință. Artista a fost sugrumată de către Daniel Cosmin Ștefănescu, chiar în casa ei.

Asasinul care i-a stins viața a fost eliberat din închisoare după 17 de pedeapsă, deși fusese condamnat la 25. Fiica sa spune că și-a refăcut viața în Marea Britanie. „Aveam șapte ani când am aflat că tatăl meu e criminalul Mihaelei Runceanu. Atunci n-am înțeles mare lucru, eram mică. Dar nici n-am povestit cuiva despre asta, mi se părea totuși grav. Mi s-a părut un tip liniștit, care nu bea alcool și vorbește frumos. A fost și la ziua mea cu câțiva ani în urmă. A băut o cola și atât. Am păstrat o vreme legătura, dar acum e plecat în Anglia și nu am mai dat de el. Poate o să mai vină, poate o să vrea să-și cunoască nepoții”, a declarat Maria, fiica lui Daniel Cosmin Ștefănescu.